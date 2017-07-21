Усы Сальвадора Дали после его смерти не изменились
Об этом сообщил эксперт Нарцис Бардалет, присутствовавший на эксгумации тела художника.
Об этом сообщил эксперт Нарцис Бардалет, присутствовавший на эксгумации тела художника.
Усы знаменитого на весь мир испанского художника Сальвадора Дали не потеряли своей формы спустя 28 лет после его смерти. Об этом сообщил эксперт Нарцис Бардалет, который бальзамировал тело мастера в 1989 году и присутствовал на эксгумации накануне.
Напомним, суд Испании разрешил эксгумировать тело Дали для проведения
После церемонии эксгумации Бардалет заявил, что усы Дали прекрасно держат форму и назвал это чудом.
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Результаты тестов объявят через неделю.