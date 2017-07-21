Усы Сальвадора Дали после его смерти не изменились

Источник: AP 2017

Усы знаменитого на весь мир испанского художника Сальвадора Дали не потеряли своей формы спустя 28 лет после его смерти. Об этом сообщил эксперт Нарцис Бардалет, который бальзамировал тело мастера в 1989 году и присутствовал на эксгумации накануне.

Напомним, суд Испании разрешил эксгумировать тело Дали для проведения ДНК-теста на установление отцовства. Некая Пилар Абель заявила, что является дочерью сюрреалиста.

После церемонии эксгумации Бардалет заявил, что усы Дали прекрасно держат форму и назвал это чудом.

Представитель фонда «Гала — Сальвадор Дали» Луис Пенюэлас заявил, что для ДНК-теста взяли образцы двух больших костей, ногти и волосы. После проведения исследований их вернут на место, сообщает La Vanguardia.

Самопровозглашенная дочь Дали вместе со своим адвокатом Энрике Бланкесом на пресс-конференции пообещала, что останками обойдутся максимально бережно.