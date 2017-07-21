110 дорог частного сектора приведут в порядок в Иркутске в 2017 году

Источник: IrkutskMedia.ru

На эти цели в городском бюджете предусмотрено более 70 млн рублей. К работам планируется приступить после 10 августа. В прошлом году было отремонтировано 76 объектов. Об этом сообщила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на пресс-конференции, посвященной итогам первого этапа ремонта автомобильных дорог общего пользования, а также планах по ремонту дорог и благоустройству дворовых территорий, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в этом году будет отремонтировано 25 участков на центральных магистралях города. На семи объектах работы практически завершены.

«К концу 2018 года мы должны снизить количество дорожно-транспортных происшествий, увеличить долю дорожных сетей, которая будет соответствовать нормативным требованиям», — подчеркнула Елена Федорова.

Отметим, что контроль качества и приемка работ осуществляется в несколько этапов, в том числе независимыми строительными организациями, специалистами Росавтодора, представителями общественности, экспертиза асфальта проводится в лаборатории. На двух участках уже выявлены недочеты, которые подрядчики должны устранить до 15 августа.

Напомним, ремонт дороги вокруг сквера имени Кирова начался в столице Приангарья. Всего здесь планируется заменить около 30 тысяч кв. метров дорожного полотна. Как отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, комплексный ремонт этой территории не проводился 13 лет. Кроме замены асфальтового покрытия на этом участке предполагается создать условия для маломобильных групп: оборудовать пандусы с применением тактильной плитки. Также будут обустроены металлические пешеходные ограждения, установлены знаки. Работы будут вестись только в ночное время.