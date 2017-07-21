Новосибирцы набрали кредитов на 23 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

За 6 месяцев 2017 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 7,12 млн., что на 28,9% больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года. При этом объем выдачи потребкредитов за этот период достиг 0,99 трлн.12 млн., что на 38,4% больше, чем в 1 полугодии 2016 года (0,71 трлн. руб.). .

В 1 полугодии 2016 года жители Новосибирской области взяли кредитов на 16,5 млрд рублей, в то время как за аналогичный период 2017 года сумма потребкредитов составила 23,3 млрд рублей (рост на 41%).

«Банки восстановили свой «докризисный» аппетит к риску и наращивают выдачу потребительских кредитов, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — В предыдущие пару лет банки ужесточали свою кредитную политику и сознательно сокращали объемы потребительского кредитования, выдавая кредиты только гражданам с хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузки. В настоящее время, на фоне стабилизации национальной экономики и адаптации к текущей ситуации на рынке, банки находят возможности для расширения необеспеченного кредитования.