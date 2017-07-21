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13:26 (мск), источник: VN.ru

Где нельзя собирать грибы под Новосибирском

Дьявольский зуб и шишколюб: даже такие грибы можно встретить в новосибирских лесах.

Дождливый июль сделал свое дело: в Новосибирской области грибной бум, причем появляются «дары лета» порой в самых удивительных местах. Например, во дворах домов и центральных скверах. «То ли еще будет», — говорят опытные грибники. Какие сюрпризы ждут новосибирцев в лесах? Сколько вообще в регионе грибов и можно ли на глаз определить их качество, во время вечернего разговора в редакции «ВН» рассказал миколог, автор сайта «Грибы Новосибирской области» Дмитрий АГЕЕВ.

 — Дмитрий, нынешним летом в Новосибирске грибов очень много, они появляются в самых непривычных местах. Действительно ли с погодой повезло или грибники преувеличивают?

 — Мне кажется, это скорее психологическое явление. Если нет засухи (были года, когда в Новосибирской области весной или летом стояла жара и отсутствовали осадки), то грибов в лесах достаточно, люди не жалуются. Этим летом возникли благоприятные условия, и поэтому грибы обильно появляются на газонах, в парках. Действительно, грибной год!

Также ошибочно думать, что каждый год они растут на одном и том же месте. У людей возникает ощущение, что раньше и грибов было больше, и, как говорится, трава зеленее, если они не наберут вдруг полную корзину.

— Вы отмечали, что в нашем регионе более тысячи видов грибов. Но обывателю достаточно знать 10−13 видов. Почему так мало? Все остальное несъедобное?

 — Есть такое понятие — «промысловый вид». Человеку всегда хочется приложить меньше усилий и при этом получить больше пользы. Этому как нельзя соответствует, например, белый гриб — большой, легко собирается, долго хранится. Таких «удобных» видов грибов не очень много, и они всегда описываются во всех справочниках.

Вообще же съедобных грибов на территории Новосибирской области довольно много, но не все из них целесообразно собирать. Например, стробилюрус съедобный, в народе шишколюб. Ранний весенний гриб, но очень мелкий. И чтобы набрать его даже на раз поесть, нужно весь день провести в лесу, а может, и дольше. С другой стороны, он отлично подойдет для тех, кому важен сам процесс поиска.

— Ученые говорят: съедобный гриб также может стать угрозой для человека, так как в нем накапливаются вредные вещества. Насколько влияет экология, состояние окружающей среды на их качество? Наш город и окрестности, мягко говоря, чистыми не назовешь.

— Почти все грибы накапливают в себе тяжелые металлы. Поэтому нельзя собирать их в черте города, рядом с трассами и дорогами, а также около свалок и помоек. Не советуют собирать грибы, растущие на опушках по краям полей, обрабатываемых удобрениями и химикатами, а также в снегозаградительных полосах между такими полями. Туда стекают пестициды и удобрения, смытые с поля дождями. Также лучше не брать грибы, которые растут под высоковольтными линиями и возле аэродромов, — земля здесь пропитана авиационным топливом. Специалисты советуют искать их в километре от автомагистралей и в 500 метрах от дорог, но далеко не все прислушиваются к этому.

Действительно, в последние годы чистых мест становится все меньше. Грибники, охотники, отдыхающие оставляют после себя много мусора, тем самым меняя экологию. Это хорошо видно по Караканскому, Кудряшовскому борам. А грибы очень чувствительны к загрязнениям.

— В интернете множество роликов о так называемых грибах-убийцах, которые поглощают насекомых, а для человека контакт с таким грибом может стоить жизни. В новосибирских лесах есть подобные?

— Вы, наверное, говорите о гиднеллуме Пека, или дьявольском зубе. Да, он встречается в новосибирских лесах. Но крайне редко. Это гриб с исключительно запоминающейся внешностью, благодаря которой он никогда не бывает обделен вниманием. Неизвестно, кто запустил «утку» о его опасности. Говорят, что если его лизнуть, то тут же наступает смерть. Часто его путают с гиднеллумом ржавчинным, который имеет выступающие пятна пурпурного цвета и выглядит зловеще. Внешность обманчива: оба не являются ядовитыми. Просто они невкусные, жесткие, деревянистые, и потому несъедобны.

— Мы привыкли, что некоторые грибники тут же вдоль дорог добычу продают. Стоит ли, на ваш взгляд, доверять таким продавцам? И можно ли с ходу, по виду, определить качество продукта?

— На глаз определить, где и в каких условиях росли эти грибы, невозможно. Покупать или не покупать, каждый решает сам. Конечно, в народе существует множество способов проверить гриб на качество. И луком, и даже серебром! Вроде как если к ядовитому грибу приложить серебряную ложку, она сразу же потемнеет. Но я скептически к этому отношусь. И если у вас возникают сомнения, лучше просто воздержитесь от покупки.

— Сами вы собираете грибы? Много еще в области мест, которые не освоили рядовые грибники?

— В этом плане меня трудно назвать грибником в общепринятом смысле. Я не собираю грибы ведрами и не занимаюсь целенаправленно их заготовкой. Грибов приношу из леса немного, ровно столько, чтобы можно было, не сильно устав, обработать вечером за полчаса. Ну, а о местах скажу так: кто ищет, тот обязательно найдет.

ДОСЬЕ

Дмитрий АГЕЕВ. Миколог, создатель и автор сайта «Грибы Новосибирской области». Это иллюстрированный справочник — оп­ре­де­ли­тель грибов Западной Си­би­ри, ори­енти­ро­ва­нный на ши­ро­кий круг поль­зо­ва­те­лей — как лю­би­те­лей, так и профессионалов. Среди увлечений Дмитрия — фотография.

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Где нельзя собирать грибы под Новосибирском
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