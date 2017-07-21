В «Артеке» откроют шахматную школу Сергея Карякина

— В «Артеке» собираются дети из разных регионов России, и если мы будем их знакомить с основами шахмат, проводить в течение смены занятия и турниры, то мы сможем увлечь их игрой. По возвращении домой дети станут послами шахмат в своих школах, — цитирует Карякина пресс-служба МДЦ.

Чемпион мира также сообщил, что в ближайшее время намерен совместно с коллегами в «Артеке» обсудить формат функционирования школы.

Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак пояснил, что Школа Сергея Карякина будет работать круглогодично. Он предположил, что Школа станет одной из самых востребованных, в том числе, для иностранных детей.

В планах «Артека» — проведение под эгидой Школы профильной смены юных шахматистов, участниками которой смогут стать победители и призеры шахматных соревнований со всей страны.

Досье «РГ».