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13:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Керчи в школьных столовых детям вдвое урезали порции

За это предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Керчи оштрафовали предприятие, занимающееся организацией питания в школьных столовых. Во время прокурорской проверки обнаружили, что в столовых занижают порции, в некоторых случаях даже наполовину — в два раза меньше положенной нормы.

— Ввиду невыполнения требований, направленных на обеспечение школьников полноценным питанием, прокуратурой в адрес ООО «Аверс» было внесено представление. По результатам его рассмотрения четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направили в управление Роспотребнадзора, чтобы организовать административное преследование. В итоге предприятие было привлечено и к административной ответственности. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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