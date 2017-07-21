В Керчи в школьных столовых детям вдвое урезали порции
За это предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей.
За это предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей.
В Керчи оштрафовали предприятие, занимающееся организацией питания в школьных столовых. Во время прокурорской проверки обнаружили, что в столовых занижают порции, в некоторых случаях даже наполовину — в два раза меньше положенной нормы.
— Ввиду невыполнения требований, направленных на обеспечение школьников полноценным питанием, прокуратурой в адрес ООО «Аверс» было внесено представление. По результатам его рассмотрения четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, — рассказали в
Кроме того, материалы прокурорской проверки направили в управление Роспотребнадзора, чтобы организовать административное преследование. В итоге предприятие было привлечено и к административной ответственности. За нарушение