Джастину Биберу запретили въезд в Китай за «плохое поведение»

Источник: AP 2017

В 2017 году музыкант должен выступить в Азии в рамках мирового тура Purpose. У него запланированы выступления в Индонезии, Японии, Сингапуре, на Филиппинах, а также в Гонконге.

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Но на территорию материкового Китая артист попасть не сможет. Как заявили местные власти, Бибер — талантливый исполнитель, но вместе с тем он «неоднозначный молодой иностранный певец», который неоднократно демонстрировал «дурное поведение».

Конкретных примеров в пекинском управлении культуры не привели. Однако там выразили надежду, что Бибер сможет вести себя лучше.