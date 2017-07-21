В одном из детских лагерей Башкирии изъяли 300 килограммов некачественного сыра

Меры, принятые в отношении недобросовестного поставщика, а также безопасность летней оздоровительной кампании обсудили на координационном совещании под председательством главного федерального инспектора Михаила Закомалдина.

В целом оздоровительная кампания проходит в штатном режиме, серьезных нареканий в адрес учреждений, организующих отдых для школьников, нет, отметили на совещании. Однако есть вопросы к поставщикам продуктов питания.

«Там, где ребят кормят непонятно чем, надо применять самые жесткие меры. Мы не должны допускать таких предпринимателей к школьным и дошкольным учреждениям», — сказал Михаил Закомалдин.