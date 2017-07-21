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14:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В одном из детских лагерей Башкирии изъяли 300 килограммов некачественного сыра

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. По сообщению Управления Роспотребнадзора по Башкортостану, в одном из детских лагерей республики изъято 300 килограммов сыра, который не соответствовал санитарным нормам.

Меры, принятые в отношении недобросовестного поставщика, а также безопасность летней оздоровительной кампании обсудили на координационном совещании под председательством главного федерального инспектора Михаила Закомалдина.

В целом оздоровительная кампания проходит в штатном режиме, серьезных нареканий в адрес учреждений, организующих отдых для школьников, нет, отметили на совещании. Однако есть вопросы к поставщикам продуктов питания.

«Там, где ребят кормят непонятно чем, надо применять самые жесткие меры. Мы не должны допускать таких предпринимателей к школьным и дошкольным учреждениям», — сказал Михаил Закомалдин.

За прошедшую первую смену в 97 лагерях и санаториях проведено 528 проверок. Также участники совещания обсудили меры профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних. Каждое второе преступление в отношении детей совершается родителями или иными законными представителями. Кроме того, увеличилось количество преступлений против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних, сообщил министр внутренних дел по РБ Роман Деев. Эффективным инструментом в борьбе с негативными тенденциями должно стать плотное взаимодействие между органами муниципальной власти, в частности, органами опеки и надзорными ведомствами, подытожили на заседании.

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