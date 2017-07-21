Прокуратура признала незаконным новое кладбище в Барабинске

Источник: Вести - Новосибирск

Елена Овчаренко, корреспондент: «Новое кладбище в Барабинске самое крупное по площади, работать оно начало в октябре прошлого года, сейчас здесь захоронены 84 человека».

Татьяна Редкус сюда приходит каждую неделю. Весной из жизни ушла мама. День похорон, говорит, запомню на всю жизнь.

Татьяна Редкус, жительница Барабинска: «Стояла вода между могил по щиколотку, нельзя было зайти на кладбище и из могил вычерпывали при нас воду, ведрами прям это было очень тяжело всё конечно и так горе у нас было».

Возмущение Татьяны разделили и другие горожане. Подключили прокуратуру. Выяснили, участок земли — относится к категории земель сельхозназначения. И вдруг — кладбище..

Илья Маморцев, заместитель барабинского межрайонного прокурора: «Было допущено его использование не по целевому назначению, так же в ходе проверки этого кладбища Южное, было установлено, что оно открыто без заключения экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз».

Что делать с могилами? Перезахоранивать? В администрации Барабинска Вестям заявили — жителям не о чем беспокоиться.

Максим Овсянников, глава г. Барабинска: «Мы готовим документы для перевода земель из категории сельхозназначения в категорию территорий под кладбище. Достаточно высокий ров вырыт хороший, место находится на гриве. Осенью снегозащита будет сделана дополнительно, что бы снег не скапливался в этой зоне, естественно эти мероприятия будут проводиться».

Сергей Кадонцев, директор МКУ «Ритуал»: «По проекту санитарно-защитной зоны заключен договор на изготовление проекта, срок окончания этого проекта — первого сентября».