В Сергиевском районе открылся фестиваль исторической реконструкции

Фестиваль будет проходить в формате living history (пер. — «ожившая история»).

Организаторами фестиваля являются клуб исторической реконструкции «Lupi di Rimini» («Волки Романьи») из Тольятти, клуб исторической реконструкции «Сергиева Дружина» из Сергиевска. Мероприятие проходит при поддержке администрации муниципального района Сергиевский и прихода в честь преподобного Сергия Радонежского.

Напомним, что первый фестиваль проходил здесь же год назад, с 14 по 17 июля. Тогда по оценке организаторов фестиваль посетило более 1000 человек. В этом году посетителей ожидается на порядок больше.

Участие в мероприятии уже подтвердили 17 военно-исторических клубов из 12 регионов страны, реконструирующие войну и быт Руси, Италии, Франции, Швейцарии, Англии и Священной Римской империи. В 2016 году в мероприятии принимало участие около 10 военно-исторических клубов, представляющих 5 регионов страны.

«День открытых дверей» для всех желающих пройдет в эту субботу, 22 июля. Гостей фестиваля встретит полевой укрепленный лагерь XV века с 30 шатрами, аутентичной кухней, средневековой пушкой Леонардо да Винчи.

Зрители смогут увидеть работу ткачей, красильщиков тканей, мастеров кожевенного, свечного, литейного и кузнечного дела, примерить на себя наряды и прически дам, доспехи воинов XV века, попробовать себя в стрельбе из настоящего английского лука, в метании копий и многое другое.

По легенде лагерь будет обороняться от неприятеля, приютив мирных беженцев. Напомним, попасть на фестиваль может любой желающий, но только в единственный день — 22 июля. В остальные дни участники фестиваля будут жить повседневной жизнью представителей эпохи Возрождения.

Расписание туристического дня (22 июля):