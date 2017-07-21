В Молдове умирающая женщина осталась без поддержки медиков

Источник: Actualitati.md

Районная больница Криулень, где стоит на учете женщина, по утверждениям местных медиков, не получает болеутоляющие на основе морфина, и не знает, когда поставки возобновятся.

Пока медики пытаются разобраться с ввозом препарата, женщине был назначен заменитель, но боли не утихают.

Это очень трудно. Я так больше не могу. Я всегда чувствую себя плохо. Это страшная и сильная боль, — рассказала женщина в интервью одному из телеканалов.