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14:17 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове умирающая женщина осталась без поддержки медиков

Уроженка города Криулень, 32-летняя женщина живет со смертельным диагнозом рак шейки матки в последней стадии. Мать больной ежедневно обращается к медикам за болеутоляющими, однако те лишь разводят руками.

Источник: Actualitati.md

Районная больница Криулень, где стоит на учете женщина, по утверждениям местных медиков, не получает болеутоляющие на основе морфина, и не знает, когда поставки возобновятся.

Пока медики пытаются разобраться с ввозом препарата, женщине был назначен заменитель, но боли не утихают.

Это очень трудно. Я так больше не могу. Я всегда чувствую себя плохо. Это страшная и сильная боль, — рассказала женщина в интервью одному из телеканалов.

Медицинский сотрудник, в чьих полномочиях выдача лекарств в Криуленах, избегает общения с журналистами.

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