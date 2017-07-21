Госдума запретила Соколовскому учреждать СМИ

21 июля 2017 года Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий осужденным за экстремизм быть учредителями и главными редакторами СМИ. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Кроме того, учреждать СМИ не могут лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, недееспособные и несовершеннолетние.
Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский в мае 2017 года был признан виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. Прошлым летом он разместил на своем канале в YouTube ролик ловли покемонов в
Юноша получил 2 года условно. Кроме того, его внесли в черный список Росфинмониторинга, куда входят пособники террористов.