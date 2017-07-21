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14:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС: в Пермском крае ожидаются грозы, град, ливни

В некоторых районах края возможен туман.

Источник: РИА "Новости"

МЧС вновь предупреждает пермяков о плохой погоде.

По данным Пермского гидрометцентра 21 и 22 июля на территории Пермского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, порывы ветра 15−20 м/с, ночью и утром туман.

Кроме того, в ведомстве сообщают, что ночью 22 июля по Пермскому краю ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. Так что жители будут ощущать в воздухе неприятный запах.

Городским жителям спасатели напоминают об опасности нахождения рядом с рекламными щитами и деревьями в непогоду, а владельцам частных домов рекомендуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Напомним, в прошлые выходные ураган повалил в Краснокамске около 120 деревьев. Сильный ливень превратил городские улицы в реки.

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