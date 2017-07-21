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15:57 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре временно изменят движение 5 трамвайных маршрутов

В краевом центре с 22.00 24 июля по 05.00 28 июля трамваи № 2, 5, 8, 11, 15 в ночное время пойдут по другому пути.

Источник: Югополис

— Изменение движения связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей по ул. Коммунаров, — прокомментировали в МУП «Краснодарское трамвайно — троллейбусное управление».

Трамваи маршрута № 2 после 21.50 от конечной остановки «ул. Индустриальная» будут следовать до перекрестка улиц Коммунаров и Гоголя обычным маршрутом, далее — по ул. Гоголя, ул. Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, ул. Садовой, ул. Красных зорь до конечной остановки «улица Декабристов». От ул. Декабристов после 21.50 трамваи проследуют в Западное депо по ул. Садовой.

Трамваи маршрутов № 5 и № 8 после 21.30 от Пашковского микрорайона и Хладокомбината будут следовать до остановки «стадион «Кубань» по обычному маршруту, далее — до конечной остановки «улица Солнечная» через ул. Дмитриевская дамба и ул. Садовую. От ул. Солнечной после 21.50 трамваи № 5 и № 8 поедут в сторону ул. Ставропольской по ул. Садовой и Дмитриевской дамбе.

Вагоны маршрута № 11 после 21.50 из Юбилейного микрорайона проследуют по ул. Горького, ул. Садовой, ул. Красных зорь до конечной остановки «улица Декабристов». Обратно трамваи проследуют тем же маршрутом до Западного депо. Отправление последнего рейса от ж/д вокзала «Краснодар-I» до Юбилейного микрорайона — в 21.53.

Трамвай маршрута № 15 отправлением в 21.45 от конечной остановки «улица Солнечная» будет следовать в Западное депо по ул. Садовой, сообщает пресс-служба администрации города.

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