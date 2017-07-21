Урезали втрое: преподаватели ВГУ жалуются на сокращение почасовой оплаты
Преподаватели утверждают, что оплату коммерческих часов сократили со 120 до 40 рублей за час, по данным
Преподаватели утверждают, что оплату коммерческих часов сократили со 120 до 40 рублей за час, по данным
Преподаватели Воронежского государственного университета жалуются на сокращение оплаты за почасовую работу — речь идет о коммерческих часах, которые многие из преподавателей берут сверх ставки. О ситуации корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из сотрудников вуза.
«Оплата раньше составляла 120 рублей в час минимум, сегодня доцентам выплатили из расчета 40 рублей в час. Это очень существенный удар по кошельку: многие набирают коммерческие часы, чтобы хоть
Вместе с тем в
«Сокращение оплаты почасовой работы сотрудников вуз не производил. Задолженностей перед сотрудниками университет также не имеет — на настоящий момент заработная плата выплачена в полном объеме», — говорится в ответе, который
Это не первый случай, когда преподаватели крупнейшего воронежского вуза, постоянно входящего в различные престижные, в том числе и международные, рейтинги, жалуются на проблемы с выплатой зарплаты. В ноябре 2016-го сотрудники ВГУ сообщали о невыплате денег за коммерческие часы на протяжении трех месяцев, жаловались и на сокращение количества коммерческих часов на отдельных факультетах.
Руководство вуза
При этом в апреле 2017-го Ендовицкий в интервью «Комсомольской правде в Воронеже» заявил, что «по данным годового отчета о деятельности вуза, средняя зарплата научных сотрудников ВГУ за 2016 год составила 40 тыс. 813 рублей». В то же время, согласно данным опроса, проведенного весной этого года Общественным российским телевидением среди научных работников, зарплата в воронежских вузах составляла чуть более 16 тыс. рублей. Преподаватели ВГУ, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM, сообщили, что размер ставки для доцента составляет 21−22 тыс. рублей «грязными» — то есть фактически ещё ниже.
Доход самого Дмитрия Ендовицкого за 2016 год, как следует из декларации, опубликованной на сайте Воронежской облдумы (ректор является депутатом), составили 3 млн 505 тыс. 463,70 рублей.
Кстати, в конце июня часть объектов Воронежского госуниверситета была отключена от подачи электроэнергии — вуз накопил долг в 8 млн рублей, его оперативно погасили уже после крайних мер, принятых энергетиками.