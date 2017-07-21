На дачном участке под Екатеринбургом нашли бивни мамонта
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ИА УралПолит.Ru. Уральцы обнаружили на дачном участке в поселке Коуровка бивни мамонта. Об этом в своем Facebook сообщил палеонтолог Антон Кузьмин.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ИА УралПолит.Ru. Уральцы обнаружили на дачном участке в поселке Коуровка бивни мамонта. Об этом в своем Facebook сообщил палеонтолог Антон Кузьмин.
«Бетоном яму под овощи на дачном участке под Коуровкой пока повременили заливать до воскресенья. Спецы уже собирают рюкзаки и палеонтологический инструментарий… Не оскудевает земля уральская на мамонтов!», — пишет Кузьмин на своей странице (пунктуация и орфография автора сохранены).
Сохранность найденных частей скелета мамонта не в лучшем состоянии, отмечает Кузьмин.