На дачном участке под Екатеринбургом нашли бивни мамонта

«Бетоном яму под овощи на дачном участке под Коуровкой пока повременили заливать до воскресенья. Спецы уже собирают рюкзаки и палеонтологический инструментарий… Не оскудевает земля уральская на мамонтов!», — пишет Кузьмин на своей странице (пунктуация и орфография автора сохранены).