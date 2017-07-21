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14:39 (мск), источник: УралПолит.ру

На дачном участке под Екатеринбургом нашли бивни мамонта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ИА УралПолит.Ru. Уральцы обнаружили на дачном участке в поселке Коуровка бивни мамонта. Об этом в своем Facebook сообщил палеонтолог Антон Кузьмин.

«Бетоном яму под овощи на дачном участке под Коуровкой пока повременили заливать до воскресенья. Спецы уже собирают рюкзаки и палеонтологический инструментарий… Не оскудевает земля уральская на мамонтов!», — пишет Кузьмин на своей странице (пунктуация и орфография автора сохранены).

Сохранность найденных частей скелета мамонта не в лучшем состоянии, отмечает Кузьмин.

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