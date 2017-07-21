МЧС предупредило жителей Челябинской области о ливнях и граде в субботу
Непогоду обещают в отдельных районах области.
Непогоду обещают в отдельных районах области.
Синоптики снова предупреждают жителей Челябинской области об ухудшении погодных условий. Непогода придёт в отдельные районы днём в субботу, 22 июля, сообщили в
По данным Челябинского гидрометеоцентра, 22 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20−25 м/с.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП», — рассказали в
При этом в регионе сохранится тёплая погода. Так, в ночь на субботу ожидается +13,+18, в низинах до +10 градусов. Днем +21,+26, на юге до +31 градуса. Будет дуть южный и
К воскресенью, 23 июля, жара сохранится. Единственное, поменяется направление ветра: будет дуть