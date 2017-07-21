Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дональд Трамп: "Сколько раз Россию спасала погода"
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Как использовать для хранения место вокруг окна
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Новый ЗРК РФ создает купол, из которого никто не выберется – СМИ
Ляшко созывает Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
14:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

МЧС предупредило жителей Челябинской области о ливнях и граде в субботу

Непогоду обещают в отдельных районах области.

Синоптики снова предупреждают жителей Челябинской области об ухудшении погодных условий. Непогода придёт в отдельные районы днём в субботу, 22 июля, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС региона.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, 22 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра 20−25 м/с.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП», — рассказали в пресс-службе.

При этом в регионе сохранится тёплая погода. Так, в ночь на субботу ожидается +13,+18, в низинах до +10 градусов. Днем +21,+26, на юге до +31 градуса. Будет дуть южный и юго-восточный ветер 5−10, днем при грозах шквалистое усиление ветра 20−25 метров в секунду.

К воскресенью, 23 июля, жара сохранится. Единственное, поменяется направление ветра: будет дуть северо-западный и западный ветер со скоростью 5−10, при грозах порывы до 16 метров в секунду.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+28°
полупрозрачная облачность
759 мм рт. ст.
повышенное
70 %
высокая
2 м/с
легкий ветер
В Лангепасе борца с коррупцией поймали на взятках
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
В России разрешили оказывать врачебную помощь дистанционно
Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
В России разработали трехсредный внедорожник
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Старшенбаум, Каштанова и Панина на съемках «Психологинь» Канал СТС запустил в производство новый драмеди-сериал про психологов, которые помогают другим, но никак не могут устроить собственную личную жизнь
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь