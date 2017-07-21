В Уфе нашли пропавшую 70-летнюю бабушку
Пожилая женщина оказалась в больнице.
Пожилая женщина оказалась в больнице.
В Башкирии после почти суток поисков родственники нашли пропавшую 70-летнюю Римму Канафльеву.
Напомним, что последний раз пенсионерку видели вечером 20 июля недалеко от продуктового магазина по улице Обской. Родственники рассказали, что бабушка уже два года не выходила на улицу и страдала потерями памяти. А пропала она на следующий день после похорон своего супруга.
К счастью, бабушку нашли после суток поисков.
— Сейчас она в больнице. В отделении невралгии. Подробностей пока никаких нет. Главное, что нашли целой. Спасибо всем за помощь, — написала родственница пропавшей.