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14:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе нашли пропавшую 70-летнюю бабушку

Пожилая женщина оказалась в больнице.

В Башкирии после почти суток поисков родственники нашли пропавшую 70-летнюю Римму Канафльеву.

Напомним, что последний раз пенсионерку видели вечером 20 июля недалеко от продуктового магазина по улице Обской. Родственники рассказали, что бабушка уже два года не выходила на улицу и страдала потерями памяти. А пропала она на следующий день после похорон своего супруга.

К счастью, бабушку нашли после суток поисков.

— Сейчас она в больнице. В отделении невралгии. Подробностей пока никаких нет. Главное, что нашли целой. Спасибо всем за помощь, — написала родственница пропавшей.

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