Видео: участники Red Bull Air Race тренируются над Казанкой

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани сегодня, 21 июля, стартовали тренировочные полеты участников Red Bull Air Race, которые знакомятся с трассой.

Старт свободных практик был перенесен на час из-за сильного ветра. После его прекращения тренировки на Казанке начались в обычном режиме.

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Первый в истории Red Bull Air Race российский этап гонки пройдет в Казани с 21 по 23 июля. Местом соревнований станет акватория Казанки, ограниченная улицей Сибгата Хакима, Кремлевской дамбой, мостом Миллениум и Кремлевской набережной. 21 июля пройдут тренировочные полеты, 22 июля — квалификация, 23 июля — финальные этапы гонки. Также в Казани с 22 по 23 июля возле Дворца земледельцев будет работать парк Red Bull Air Race, в котором будут доступны различные активности и тематические выставки, трансляция соревнований, точки питания и многое другое.

Главная зрительская зона, вход в которую будет свободным, разместится на Кремлевской набережной. Попасть туда можно будет со стороны Кремлевской дамбы, улицы Батурина, а также со стороны НКЦ «Казань».