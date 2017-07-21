Видео: участники Red Bull Air Race тренируются над Казанкой
Сегодня, 21 июля, в рамках казанского этапа чемпионата мира по авиагонкам проходят свободные практики.
Сегодня, 21 июля, в рамках казанского этапа чемпионата мира по авиагонкам проходят свободные практики.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани сегодня, 21 июля, стартовали тренировочные полеты участников Red Bull Air Race, которые знакомятся с трассой.
Старт свободных практик был перенесен на час
Первый в истории Red Bull Air Race российский этап гонки пройдет в Казани с 21 по 23 июля. Местом соревнований станет акватория Казанки, ограниченная улицей Сибгата Хакима, Кремлевской дамбой, мостом Миллениум и Кремлевской набережной. 21 июля пройдут тренировочные полеты, 22 июля — квалификация, 23 июля — финальные этапы гонки. Также в Казани с 22 по 23 июля возле Дворца земледельцев будет работать парк Red Bull Air Race, в котором будут доступны различные активности и тематические выставки, трансляция соревнований, точки питания и многое другое.
Главная зрительская зона, вход в которую будет свободным, разместится на Кремлевской набережной. Попасть туда можно будет со стороны Кремлевской дамбы, улицы Батурина, а также со стороны НКЦ «Казань».
В дни гонки будет перекрыт участок улицы Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Бичурина. Кроме того, в целях безопасности будет ограничено движение пешеходов по Кремлевской дамбе и мосту Миллениум.