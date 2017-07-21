Артистка Илзе Лиепа предложила открыть «Воронежские сезоны»

Народная артистка России Илзе Лиепа, президент благотворительного фонда «Культура — детям» предложила открыть программу по повышению уровня детского и юношеского танцевального творчества «Воронежские сезоны» на встрече с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым в Москве в четверг, 20 июля. Программу разработали в рамках национальной премии в области детского и юношеского танца «Весна священная».

Программа «Воронежские сезоны» включит семинар руководителей детских и юношеских хореографических коллективов области и ряда других регионов, а также конкурс любительских хореографических коллективов ЦФО на соискание премии «Весна Священная». Организаторы предложили проводить гала-концерты мастеров российского балета и фотовыставки известных балетных фотографов.

Илзе Лиепа рассказала, что финал конкурса «Весна священная» проходит на сцене Большого театра России. В структуру вовлекли много молодежных танцевальных коллективов из всех регионов страны. Это многофункциональный проект, охватывающий сферы культуры, образования, просвещения. Его задача — создание позитивного культурного образа России в современном мире.