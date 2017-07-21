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16:50 (мск), источник: Sputniknews.kz

Почти 4 тысячи эквадорских цветов уничтожили в Казахстане

Фитосанитарная служба Минсельхоза Казахстана выявила ряд нарушений при ввозе в страну плодоовощной продукции и цветов.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Партию цветов из Эквадора уничтожили из-за вредителя, обнаруженного в срезах цветов, сообщает министерство сельского хозяйства Казахстана.

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Опасный для растений вредитель — западный цветочный трипс — обнаружен в срезах 3700 цветов, завезенных из Эквадора. Согласно карантинному законодательству, зараженная партия цветов была уничтожена.

Также казахстанская фитосанитарная служба в начале июля не пропустила в страну более 227 тонн овощей и фруктов из Узбекистана. На плодоовощную продукцию из соседней страны отсутствовали записи о происхождении продукции.

Кроме того, при ввозе почти 1,5 тонны из слив Узбекистана выявили вредитель плодовых культур — восточную плодожорку. По данному факту материалы переданы в суд.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Продукция возвращена экспортерам.

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