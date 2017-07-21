Почти 4 тысячи эквадорских цветов уничтожили в Казахстане
Фитосанитарная служба Минсельхоза Казахстана выявила ряд нарушений при ввозе в страну плодоовощной продукции и цветов.
Фитосанитарная служба Минсельхоза Казахстана выявила ряд нарушений при ввозе в страну плодоовощной продукции и цветов.
АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Партию цветов из Эквадора уничтожили
Опасный для растений вредитель — западный цветочный трипс — обнаружен в срезах 3700 цветов, завезенных из Эквадора. Согласно карантинному законодательству, зараженная партия цветов была уничтожена.
Также казахстанская фитосанитарная служба в начале июля не пропустила в страну более 227 тонн овощей и фруктов из Узбекистана. На плодоовощную продукцию из соседней страны отсутствовали записи о происхождении продукции.
Кроме того, при ввозе почти 1,5 тонны из слив Узбекистана выявили вредитель плодовых культур — восточную плодожорку. По данному факту материалы переданы в суд.
Нарушители привлечены к административной ответственности. Продукция возвращена экспортерам.