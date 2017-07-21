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17:17 (мск), источник: ТАСС

Екимов: проведение многодневных велогонок усилит туристический интерес к Крыму

По словам главы Федерации велосипедного спорта России, Крым является наиболее подходящим регионом для развития велоспорта.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Проведение многодневных шоссейных велогонок на территории Крыма усилит туристический интерес к полуострову. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

«Если мы хотим прорекламировать Крым как нашу здравницу на весь мир, то нужно умело подавать информацию, — отметил Екимов. — И проведение многодневных велогонок на территории этого региона с широким освещением их по телевизору значительно усилит туристический интерес к Крыму. Тот же “Тур де Франс” прекрасно рекламирует особенности каждой провинции этой страны, после чего во Франции нет отбоя от туристов».

По словам главы ФВСР, Крым является наиболее подходящим регионом для развития велоспорта. «Для велоспорта Крым является идеальным регионом, где можно кататься все 365 дней в году, — подчеркнул Екимов. — То есть, нас привлекают климатические условия, а также относительная доступность, которая еще больше возрастет после открытия Керченского моста. Там есть также вся инфраструктура, гостиницы, удобный рельеф и так далее».

Ранее сообщалось, что база для сборных России по велоспорту может быть построена в Крыму в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». «Крым выделит не менее 25 гектаров земли для строительства такого федерального центра по велоспорту, где у нас будет трек, BМХ, трассы для маунтинбайка, — сказал Екимов. — Причем этот центр может не только велосипедистами использоваться, там могут прекрасно готовиться представители триатлона, пятиборцы. На территории центра могут быть также построены лыжероллерные трассы для наших лыжников и биатлонистов».

Новый спортивный объект планируется построить на южном берегу Крыма. «Считаю, что идеальным местом для нас было бы село Соколиное, которое расположено между Байдарскими Воротами и Севастополем», — подытожил глава ФВСР.

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