День Военно-морского флота отметят в Геленджике

Основными темами карнавала этого года станут «Кубань — юбилейная», «2017 год — год экологии», «Жемчужное ожерелье», «Дружба народов многонационального Геленджика», «Морской футбол» и другие.

Карнавальное шествие разделится на девять флотилий, каждая из которых будет состоять из двух-четырех кораблей, сообщает пресс-служба администрации Геленджика. Также в дневную программу праздника войдут выступления десантников и парад катеров береговой охраны Черноморского флота.