День Военно-морского флота отметят в Геленджике
Традиционно в канун этого праздника, 29 июля, в акватории Геленджикской бухты пройдет «Карнавал на воде».
Традиционно в канун этого праздника, 29 июля, в акватории Геленджикской бухты пройдет «Карнавал на воде».
Основными темами карнавала этого года станут «Кубань — юбилейная», «2017 год — год экологии», «Жемчужное ожерелье», «Дружба народов многонационального Геленджика», «Морской футбол» и другие.
Карнавальное шествие разделится на девять флотилий, каждая из которых будет состоять из
В 12:00 в акватории Геленджикской бухты пройдет Парусная регата, а в 19:00 на Центральной площади города выступит ансамбль песни и пляски Новороссийска. Продолжат концертную программу выступления творческих коллективов.