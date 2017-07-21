Школьника из Кургана заподозрили в экстремизме за мем с ехидным блинчиком

По словам 14-летнего блогера, пост на его странице разместил некий Роман Матвиенко, а сам Морозов к публикации никакого отношения не имел. Тем не менее в полиции его обвинили в нарушении статей 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).

«Сейчас говорят, что я разжигаю ненависть, так как вовремя не удалил пост и способствовал распространению. Именно я, а не постер», — пожаловался Морозов.

Он также добавил, что ему была продемонстрирована распечатка всех своих логинов и действий во «ВКонтакте», включая смену имени, блокировку и даже размещение публикаций. «Вопрос. Реально я что-то нарушил или это беспредел?» — поинтересовался блогер.

<div id="vk_post_229352107_3965"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_229352107_3965", 229352107, 3965, 'gjPCfSYpSI5CM8KSVUJkRtry0A')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как считает сам Морозов, внимание сотрудников правоохранительных органов привлекла его политическая позиция — подросток придерживается анархо-капиталистических взглядов, о которых открыто заявлял на своем YouTube-канале и во «ВКонтакте».

После беседы с полицейскими молодой человек заявил, что «в связи с давлением» был вынужден прекратить блогерскую деятельность. На момент написания заметки на странице Морозова размещены всего три поста, а его YouTube-канал удален.