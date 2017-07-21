Школьника из Кургана заподозрили в экстремизме за мем с ехидным блинчиком
Несовершеннолетнего блогера из Кургана Дмитрия Морозова вызвали в полицию
Несовершеннолетнего блогера из Кургана Дмитрия Морозова вызвали в полицию
По словам 14-летнего блогера, пост на его странице разместил некий Роман Матвиенко, а сам Морозов к публикации никакого отношения не имел. Тем не менее в полиции его обвинили в нарушении статей 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»).
«Сейчас говорят, что я разжигаю ненависть, так как вовремя не удалил пост и способствовал распространению. Именно я, а не постер», — пожаловался Морозов.
Он также добавил, что ему была продемонстрирована распечатка всех своих логинов и действий во «ВКонтакте», включая смену имени, блокировку и даже размещение публикаций. «Вопрос. Реально я
Как считает сам Морозов, внимание сотрудников правоохранительных органов привлекла его политическая позиция — подросток придерживается
После беседы с полицейскими молодой человек заявил, что «в связи с давлением» был вынужден прекратить блогерскую деятельность. На момент написания заметки на странице Морозова размещены всего три поста, а его
Ехидный блинчик — мем, появившийся в тредах анонимных российских имиджборд в 2008 году. Также известен под названиями