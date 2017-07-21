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15:28 (мск), источник: Uralpress.ru

Подземный переход на площади Революции выглядит, как после бомбежки

В подземном переходе на площади Революции обрушилась штукатурка. Угрозы обрушения потолка пока нет. Сегодня общественная палата Челябинской области проинспектировала злополучный подземный переход.

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7
фотографий
7
фотографий

Рабочую встречу на данном участке провели совместно с начальником городского Управления культуры Дмитрием Назаровым и директором муниципального автономного учреждения «Кировка» Ольгой Поповой.

Как сообщили в пресс-службе общественной палаты, пока угрозы для обрушения потолка нет: плиты целы, обрушилась лишь часть штукатурки из стыка между плитами. Тем не менее техническое и эстетическое состояние подземных переходов сильно беспокоит жителей города. Например, в подземном переходе на перекрестке улицы Кирова и проспекта Ленина с потолка и по стенам бежит вода. Лестничные марши частично разрушены. В помещениях стоит зловонный запах.

Ежегодно МАУ «Кировка», организация, обслуживающая данные подземные переходы, проводит работы по текущему ремонту этих помещений, но, к сожалению, это дает краткосрочный эффект. А причина кроется в том, что данные объекты строились 40 лет назад и подошло время для проведения капитального ремонта.

В первую очередь необходимо заменить гидроизоляцию, сделать современную систему водоотведения. Также потребуются замена системы освещения, облицовки лестниц, пола, потолка и стен. Неплохо было бы оборудовать переходы современными подъемниками для маломобильных групп населения. Возможно, придется рассмотреть вопрос по обустройству переходов навесами над входами, чтобы на лестницы не попадали атмосферные осадки. Работы очень много. И на производство этих работ потребуются десятки миллионов рублей.

Для обсуждения данного вопроса Общественная палата региона намерена провести круглый стол с участием представителей общественности, депутатского корпуса и администрации.

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