Агрессивный москвич получил 7 суток ареста за дебош в самолете Москва — Анапа

По прилете московского рейса в аэропорт Анапы полиция задержала одного из пассажиров, устроившего дебош на борту самолета, и доставила его в дежурную часть. По словам супруги задержанного, во время полета между ними возник конфликт, который продолжился нецензурными оскорблениями и рукоприкладством со стороны мужа. Мужчину направили на медосвидетельствование, от прохождения которого он отказался.