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15:35 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Агрессивный москвич получил 7 суток ареста за дебош в самолете Москва — Анапа

Сообщение о конфликте супругов на борту рейса поступило в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту курорта.

По прилете московского рейса в аэропорт Анапы полиция задержала одного из пассажиров, устроившего дебош на борту самолета, и доставила его в дежурную часть. По словам супруги задержанного, во время полета между ними возник конфликт, который продолжился нецензурными оскорблениями и рукоприкладством со стороны мужа. Мужчину направили на медосвидетельствование, от прохождения которого он отказался.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за неповиновение законному требованию сотрудника транспортной полиции житель Москвы привлечен к административной ответственности. Анапский городской суд назначил ему семь суток административного ареста.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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