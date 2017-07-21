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15:51 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде проверили старые маршрутки

Очередной рейд по выявлению нарушений в организации пассажирских перевозок прошел сегодня.

В ходе регулярных профилактических мероприятий «Безопасный маршрут», проводимых сотрудниками ГИБДД УМВД по Волгограду совместно с представителями регионального Госавтодорнадзора и городского комитета транспорта, промышленности и связи, проверяются транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки. Сегодня, 21 июля 2017 года, инспекторы останавливали маршрутки и автобусы в Центральном районе, на площади Ленина.

— Администрация совместно с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Волгограду и управлением автодорожного надзора планомерно проводит рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил перевозки пассажиров. Проверяются транспортные средства, осуществляющие как регулярные перевозки по муниципальным маршрутам в соответствии с выданным свидетельствами, так и заказные, — пояснил консультант комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Алексей Кузьмин.

Однако, как поясняют сотрудники ГИБДД, особое внимание уделяется старым транспортным средствам: чем «старше» маршрутка, тем сложнее увидеть в ней необходимые для безопасности движения детали.

— На старых маршрутках брызговики уже даже не за что крепить. И к таким транспортным средствам у нас особое внимание, — сообщил начальник отделения технического надзора ГИБДД УМВД по городу Волгограду Сергей Лобачев.

Как рассказали сотрудники Госавтоинспекции, водителей, несущих ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, не пугают разбитые лобовые стекла, зачастую перевозчики используют разные протекторы на задних колесах. Список технических неисправностей, которые выявляют в ходе рейдов, значителен: в нем, кроме перечисленных выше, — неисправности тормозной системы, рулевого управления, двигателей, осветительных приборов.

¬ — За полгода привлечены к административной ответственности 6500 водителей, оштрафованы 450 должностных лиц за выпуск на линию с различными нарушениями. Наказаны также 15 юридических лиц, — отметил Сергей Лобачев.

Поводами для составления протоколов также являются незаконная установка оборудования на транспортное средство, которое в этом случае подлежит немедленному «аресту».

— Сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание техническому состоянию транспортного средства. Нарушением является внесение изменений в конструкцию транспортных средств, в частности, установка газобаллонного оборудования, не согласованного с Госавтоинспекцией, а также установка дополнительных мест для пассажиров. При выявлении водитель привлекается к ответственности, а транспортное средство отправляется на аннулирование регистрации. Также особое внимание обращается на нарушение правил дорожного движения водителями — перевозку сверх положенного количества пассажиров, то есть стоящих пассажиров при движении транспорта в городском режиме. Привлекаются к ответственности и за маневрирование или проезд на запрещающий сигнал светофора. При выявление технических нарушений, когда не соответствует техническому регламенту транспортное средство, возбуждается административное дело в отношении юридических лиц. Они несут ответственность в соответствии с административным кодексом Российской Федерации, — рассказал Сергей Лобачев.

Только за утренний час одного рейда из проверенных 50 маршрутных транспортных средств и больших автобусов проверяющие выявили 25 правонарушений. Среди них — внесение изменений в конструкцию транспортного средства, технические неисправности микроавтобусов, а также отсутствие документации по предрейсовому медицинскому осмотру. В «черном» списке, составленном сегодня в ходе мероприятия, оказались водители, осуществлявшие перевозки пассажиров по маршрутам 15С, 3С, 84, 246.

Работа по выявлению нарушений не сводится к статистике отловленных и наказанных. Цель рейдов — обеспечение безопасности дорожного движения и, в первую очередь, его участников.

— Как показывает практика, водители становятся более ответственными: устраняют те нарушения, за которые уже привлекались, — подчеркнул Сергей Лобачев.

С этой же целью разработана комплексная транспортная схема, которая продолжает совершенствоваться: вводятся новые маршруты, продлеваются действующие, организуются удобные для высадки и посадки пассажиров остановки. Основные направления обслуживают вместительные автобусы, подключенные к системе ГЛОНАСС и оборудованные системами климат-контроля, второстепенные — добросовестные перевозчики на исправных микроавтобусах. Неисправными занимаются участники рейдов, которые в Волгограде продолжатся.

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