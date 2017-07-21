На Red Bull Air Race в Казани будет работать 41 сотрудник МЧС
Также безопасность участников соревнований будут обеспечивать 8 судов и 4 единицы автомобильной техники.
Также безопасность участников соревнований будут обеспечивать 8 судов и 4 единицы автомобильной техники.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Безопасность участников этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани будут обеспечивать 41 сотрудник МЧС, а также 8 судов и 4 единицы автотехники. Об этом сообщает Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.
Участие в обеспечении безопасности примут специалисты ГИМС и
«Общая группировка сил и средств составляет 61 человек на 13 судах, 4 единицы автотехники, из них от МЧС — 41 человек личного состава, 8 судов, 4 единицы автотехники», — отмечается в сообщении МЧС РТ.
Первый в истории Red Bull Air Race российский этап гонки пройдет в Казани с 21 по 23 июля. Местом соревнований станет акватория Казанки, ограниченная улицей Сибгата Хакима, Кремлевской дамбой, мостом Миллениум и Кремлевской набережной. 21 июля пройдут тренировочные полеты, 22 июля — квалификация, 23 июля — финальные этапы гонки. Также в Казани с 22 по 23 июля возле Дворца земледельцев будет работать парк Red Bull Air Race, в котором будут доступны различные активности и тематические выставки, трансляция соревнований, точки питания и многое другое. Главная зрительская зона, вход в которую будет свободным, разместится на Кремлевской набережной. Попасть туда можно будет со стороны Кремлевской дамбы, улицы Батурина, а также со стороны НКЦ «Казань». В дни гонки будет перекрыт участок улицы Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Бичурина. Кроме того, в целях безопасности будет ограничено движение пешеходов по Кремлевской дамбе и мосту Миллениум.