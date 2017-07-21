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15:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

На Red Bull Air Race в Казани будет работать 41 сотрудник МЧС

Также безопасность участников соревнований будут обеспечивать 8 судов и 4 единицы автомобильной техники.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Безопасность участников этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани будут обеспечивать 41 сотрудник МЧС, а также 8 судов и 4 единицы автотехники. Об этом сообщает Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Участие в обеспечении безопасности примут специалисты ГИМС и поисково-спасательного отряда МЧС РТ, 7-го отряда Федеральной противопожарной службы по РТ, Федеральной службы войск Национальной гвардии России, Казанского линейного управления МВД России на транспорте, Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, представителей ОСВОД Республики Татарстан.

«Общая группировка сил и средств составляет 61 человек на 13 судах, 4 единицы автотехники, из них от МЧС — 41 человек личного состава, 8 судов, 4 единицы автотехники», — отмечается в сообщении МЧС РТ.

Первый в истории Red Bull Air Race российский этап гонки пройдет в Казани с 21 по 23 июля. Местом соревнований станет акватория Казанки, ограниченная улицей Сибгата Хакима, Кремлевской дамбой, мостом Миллениум и Кремлевской набережной. 21 июля пройдут тренировочные полеты, 22 июля — квалификация, 23 июля — финальные этапы гонки. Также в Казани с 22 по 23 июля возле Дворца земледельцев будет работать парк Red Bull Air Race, в котором будут доступны различные активности и тематические выставки, трансляция соревнований, точки питания и многое другое. Главная зрительская зона, вход в которую будет свободным, разместится на Кремлевской набережной. Попасть туда можно будет со стороны Кремлевской дамбы, улицы Батурина, а также со стороны НКЦ «Казань». В дни гонки будет перекрыт участок улицы Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Бичурина. Кроме того, в целях безопасности будет ограничено движение пешеходов по Кремлевской дамбе и мосту Миллениум.

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