Частный сектор Советского района Волгограда останется без воды с 24 июля
Ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового водопровода.
Ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового водопровода.
Жители частного сектора Советского района Волгограда останутся без воды с 07:00 24 июля до 09:00 25 июля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», без воды останутся следующие улицы:
При этом
Добавим, что ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового водопровода на улице Днепростроевской. На время проведения работ будет организован подвоз воды, о времени которого жители частного сектора смогут узнать по телефонам 99−67−96, 60−66−00.