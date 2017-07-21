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15:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Частный сектор Советского района Волгограда останется без воды с 24 июля

Ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового водопровода.

Источник: Reuters

Жители частного сектора Советского района Волгограда останутся без воды с 07:00 24 июля до 09:00 25 июля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», без воды останутся следующие улицы:

  • Днепростроевская;
  • Кабардинская;
  • Каральская;
  • Красноволжская;
  • Крестьянская;
  • Новочеркасская;
  • Районная;
  • Садовая;
  • Смычки;
  • Тракторная;
  • Шефская.

При этом 21—23 июля жители этих улиц еще смогут, в отличие от всех остальных жителей Советского района, воспользоваться водой.

Добавим, что ограничение водоснабжения будет связано с подключением нового водопровода на улице Днепростроевской. На время проведения работ будет организован подвоз воды, о времени которого жители частного сектора смогут узнать по телефонам 99−67−96, 60−66−00.

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