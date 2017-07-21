Частный сектор Советского района Волгограда останется без воды с 24 июля

Источник: Reuters

Жители частного сектора Советского района Волгограда останутся без воды с 07:00 24 июля до 09:00 25 июля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», без воды останутся следующие улицы:

Днепростроевская;

Кабардинская;

Каральская;

Красноволжская;

Крестьянская;

Новочеркасская;

Районная;

Садовая;

Смычки;

Тракторная;

Шефская.

При этом 21—23 июля жители этих улиц еще смогут, в отличие от всех остальных жителей Советского района, воспользоваться водой.