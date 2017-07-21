Перебоев в эфире больше не будет. На телевизионной башне в Воронеже завершился ремонт
Следующие отключения стоит ожидать в 2018 году.
Следующие отключения стоит ожидать в 2018 году.
Ремонт телебашни подошёл к концу — теперь перебоев в теле- и радиовещании быть не должно. В областном передающем центре закончили работы по укреплению вышки — там заменили её слабые узлы и переустановили крепежи, которые за 60 лет устали. Причём, предполагалось, что отключения будут и сегодня, однако, закончить ремонт удалось раньше — говорят, помогла хорошая погода.
Теперь вертикальность объекта соблюдена, и телевышка способна принимать большую нагрузку. Кстати, цифрового вещания технические перерывы не коснулись — не работало только аналоговое. Следующие отключения стоит ожидать в будущем году, правда, они не будут такими долгими — примерно за неделю телебашню должны покрасить. Этого же, самого масштабного за всю историю воронежской вышки ремонта должно хватить надолго, уверяют в ОРТПЦ.
Александр Зеленин, директор Воронежского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ):
«Может, тогда технологии были лучше, но и сейчас неплохие технологии. Так что будем надеяться, что лет 40−50, а к этому времени я думаю картина мира изменится значительно».