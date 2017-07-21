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16:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

Перебоев в эфире больше не будет. На телевизионной башне в Воронеже завершился ремонт

Следующие отключения стоит ожидать в 2018 году.

Источник: Вести - Воронеж

Ремонт телебашни подошёл к концу — теперь перебоев в теле- и радиовещании быть не должно. В областном передающем центре закончили работы по укреплению вышки — там заменили её слабые узлы и переустановили крепежи, которые за 60 лет устали. Причём, предполагалось, что отключения будут и сегодня, однако, закончить ремонт удалось раньше — говорят, помогла хорошая погода.

Теперь вертикальность объекта соблюдена, и телевышка способна принимать большую нагрузку. Кстати, цифрового вещания технические перерывы не коснулись — не работало только аналоговое. Следующие отключения стоит ожидать в будущем году, правда, они не будут такими долгими — примерно за неделю телебашню должны покрасить. Этого же, самого масштабного за всю историю воронежской вышки ремонта должно хватить надолго, уверяют в ОРТПЦ.

Александр Зеленин, директор Воронежского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ):

«Может, тогда технологии были лучше, но и сейчас неплохие технологии. Так что будем надеяться, что лет 40−50, а к этому времени я думаю картина мира изменится значительно».

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