Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Экс-министр Украины сделал заявление о сбитом MH17 над Донбассом
Как отдыхают российские знаменитости
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Марина Александрова поделилась семейным фото - СМИ
Пугачева показала фото 63-летней Вайкуле без грима
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Washington Post признал Крым российским - СМИ
Савченко о неприличном жесте Гройсману: Это вызов!
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
14События недели в фотографиях
15:48 (мск), источник: РБК

Крупнейший производитель газонокосилок пожаловался на погоду в России

Аномально холодная погода в центральной части России сказалась на бизнесе крупнейшего в мире производителя газонокосилок, электрический пил и садового оборудования — шведской Husqvarna. Об этом заявил гендиректор компании Кай Ворн в ходе общения с инвесторами по итогам второго квартала 2017 года. Полный текст беседы с инвесторами опубликовал американский финансовый портал Seeking Alpha.

Источник: РИА "Новости"

Как заметил Ворн, в 2017 сезон выдался холоднее, чем обычно и в Европе, и в Северной Америке. «Конечно, есть и специфические рынки, на которые повлияла погода — как Россия, где действительно был снег вплоть до июня», — рассказал он. Несмотря на это, в целом результаты и по Европе были «средними», а конец квартала был более благоприятным.

Читайте также
Во второй половине лета ожидаются смерчи, ливни и грозы

Весной и в первой половине лета в Центральном регионе России в 2017 году стояла непривычно холодная и дождливая погода. Май 2017 года синоптики назвали самым холодным в XXI веке.

Husqvarna не первые представители бизнеса, которые жалуются на погоду в России. Так, ретейлеры заявляли, что в два-три раза сократились продажи мороженого, меньшим спросом пользовались вентиляторы и кондиционеры, летние коллекции одежды и средства от комаров. При этом сервисы доставки еды на дом, напротив, нарастили выручку, благодаря холоду: россияне сделали в июне 2017 года в семь раз больше заказов, чем в прошлом году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+30°
полупрозрачная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
62 %
повышенная
4 м/с
слабый ветер
 «Просто чудо»: бальзамировщик об усах эксгумированного Дали
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
«Просто чудо»: бальзамировщик об усах эксгумированного Дали
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь