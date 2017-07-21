Крупнейший производитель газонокосилок пожаловался на погоду в России

Как заметил Ворн, в 2017 сезон выдался холоднее, чем обычно и в Европе, и в Северной Америке. «Конечно, есть и специфические рынки, на которые повлияла погода — как Россия, где действительно был снег вплоть до июня», — рассказал он. Несмотря на это, в целом результаты и по Европе были «средними», а конец квартала был более благоприятным.
Весной и в первой половине лета в Центральном регионе России в 2017 году стояла непривычно холодная и дождливая погода. Май 2017 года синоптики назвали самым холодным в XXI веке.
Husqvarna не первые представители бизнеса, которые жалуются на погоду в России. Так, ретейлеры заявляли, что в два-три раза сократились продажи мороженого, меньшим спросом пользовались вентиляторы и кондиционеры, летние коллекции одежды и средства от комаров. При этом сервисы доставки еды на дом, напротив, нарастили выручку, благодаря холоду: россияне сделали в июне 2017 года в семь раз больше заказов, чем в прошлом году.