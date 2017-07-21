Крупнейший производитель газонокосилок пожаловался на погоду в России

Источник: РИА "Новости"

Как заметил Ворн, в 2017 сезон выдался холоднее, чем обычно и в Европе, и в Северной Америке. «Конечно, есть и специфические рынки, на которые повлияла погода — как Россия, где действительно был снег вплоть до июня», — рассказал он. Несмотря на это, в целом результаты и по Европе были «средними», а конец квартала был более благоприятным.

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Весной и в первой половине лета в Центральном регионе России в 2017 году стояла непривычно холодная и дождливая погода. Май 2017 года синоптики назвали самым холодным в XXI веке.