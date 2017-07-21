Членистоногие инспекторы. Как раки контролируют качество воды в Петербурге

Источник: Аргументы и факты

В Северной столице за качеством питьевой воды уже не первый год следят раки. На днях на смену «аборигенам» приехали теплолюбивые членистоногие из Австралии.

Шестеро невозмутимых

Как работает система? Очищенная сточная вода непрерывным потоком проходит через аквариумы, в которых сидят членистоногие контролеры — всего их шесть. Каждый привязан за «поводок» — тонкий оптоволоконный кабель, соединяющий панцирный датчик с системой компьютеров. Данные проходят через цифровые преобразователи, а на экранах отображается картина сердечной активности и общего состояния организма питомцев.

Нормальный пульс рака — 40−50 ударов в минуту при температуре 20 градусов. Если нарушение ритма зафиксировано только у одного, значит что-то не в порядке именно с ним. Возможно, захандрил или просто забеспокоился. Если скачок кардиограммы у всех шестерых — это повод для беспокойства уже человека: с водой проблема. И самое время проводить проверку и корректировать технологические режимы.

Стоит сказать, что раки-биоиндикаторы не подменяют собой остальные методы контроля, а дополняют их.

«Качество очистки сточных вод ежедневно измеряется в лаборатории», — рассказывает научный сотрудник научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН Светлана Сладкова.

Но именно организм животного способен одновременно оценивать всю совокупность свойств среды, при этом — максимально быстро. Таким образом, сочетание разных методов даёт наиболее объективную картину происходящего. Светлана Сладкова Научный сотрудник научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН

Кстати, для биомониторинга раки выбраны не случайно — они неприхотливы, стрессоустойчивы. Те же двухстворчатые моллюски, допустим, в случае беспокойства захлопывают раковины и становятся невосприимчивыми к внешним раздражителям. С раками всё проще.

До середины осени

В Петербурге ежесуточно образуется более 2 миллионов кубометров сточных вод — это и канализация, и промышленные отходы, и ливневые потоки. Для их очистки перед сбросом в Неву постоянно работают 17 комплексов очистных сооружений, где вода отстаивается, фильтруется и обеззараживается. По данным Роспотребнадзора, состояние воды в акватории Петербурга неудовлетворительное.

Однако благодаря тщательной очистке за последние 20 лет в городе не наблюдалось острых инфекций, обусловленных фактором водопровода. Сама питьевая вода соответствует всем санитарным нормам.

Идея биоконтроля принадлежит сотрудникам Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН. В холодный период на очистных службу несут раки, которые водятся в водоёмах Ленинградской области: оптимальная температура для них не должна превышать 22 градуса. Летней порой — теплолюбивые «австралийцы».

Источник: Аргументы и факты

Чтобы произвести замену, специалисты снимают датчики с одних и надевают их на других. Освободившихся членистоногих увозят в лабораторию, где обследуют, а затем помещают в обычные аквариумы. Там они отдыхают и набираются сил для возможной работы в следующем сезоне. Смена № 2 происходит обычно во второй половине осени. Система биомониторинга действует в городе на Неве седьмой год.

Кстати

На Юго-западных очистных сооружения на благо экологии трудятся ещё и африканские улитки — гигантские брюхоногие Ahatina. С начала 2011 года они следят за состоянием воздуха в районе завода по сжиганию осадка сточных вод. К их раковинам прикреплены оптоволоконные датчики сердцебиения и двигательной активности, которые отслеживают, подобно ракам, самочувствие животных.