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15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Динар Гильмутдинов прокомментировал отключение камер на дорогах

Главный гаишник обратился к водителям через свой блог.

Источник: Комсомольская правда

Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, почему с уфимских улиц начали пропадать камеры фотофиксации.

Оказалось, что «любимые» водителями камеры снимают для плановой профилактики.

— Такие работы предусмотрены для технических средств измерения, к которым и относится камеры фотофиксации нарушений. Работы будут проходить поэтапно. Их завершат в близжайшее время, — поведал Гильмутдинов.

Кроме того, автоинспектор напомнил, что «отключение камер не означает, что инстинкт самосохранения у водителей также должен отключаться».

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