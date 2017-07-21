Динар Гильмутдинов прокомментировал отключение камер на дорогах
Главный гаишник обратился к водителям через свой блог.
Главный гаишник обратился к водителям через свой блог.
Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, почему с уфимских улиц начали пропадать камеры фотофиксации.
Оказалось, что «любимые» водителями камеры снимают для плановой профилактики.
— Такие работы предусмотрены для технических средств измерения, к которым и относится камеры фотофиксации нарушений. Работы будут проходить поэтапно. Их завершат в близжайшее время, — поведал Гильмутдинов.
Кроме того, автоинспектор напомнил, что «отключение камер не означает, что инстинкт самосохранения у водителей также должен отключаться».