В Калининграде установят памятник сому
Установят памятник в районе моста Высокий.
Установят памятник в районе моста Высокий.
В Калининграде решили установить памятник сому. Разместят его возле моста Высокого, сообщает
Идея создания памятника усатому обитателю калининградской реки принадлежит петербургской строительной компании, которая ведет работы на путепроводе. Напомним, в самом начале реконструкции, во время обследования опор водолазы наткнулись на огромного 200-киллограммового сома.
«Когда работы по реконструкции моста завершатся, на нем появится скульптура сома. Она будет подарком строителей из города на Неве жителям Калининграда. Известный скульптор сделает новую городскую достопримечательность. А вдохновить на ее создание могут сами калининградцы», — говорят в мэрии.
Конкурсантам (им должно быть не более 18 лет) предлагается нарисовать или сделать из пластилина или любого другого материала макет, эскиз, картинку памятника калининградскому сому и написать, чем он интересен. Работы следует присылать на адрес kaliningrad-2018@yandex.ru.