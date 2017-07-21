В Калининграде установят памятник сому

В Калининграде решили установить памятник сому. Разместят его возле моста Высокого, сообщает пресс-служба городской администрации.

Идея создания памятника усатому обитателю калининградской реки принадлежит петербургской строительной компании, которая ведет работы на путепроводе. Напомним, в самом начале реконструкции, во время обследования опор водолазы наткнулись на огромного 200-киллограммового сома.

«Когда работы по реконструкции моста завершатся, на нем появится скульптура сома. Она будет подарком строителей из города на Неве жителям Калининграда. Известный скульптор сделает новую городскую достопримечательность. А вдохновить на ее создание могут сами калининградцы», — говорят в мэрии.