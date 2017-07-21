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16:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение транспорта в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет изменено с 22 по 24 июля

Для автобусов маршрутов №№ 54, 65, 77 и Т-65 будут временно введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

Движение транспорта в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет изменено с 22 по 24 июля. Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, в связи с реконструкцией проспекта Молодежного с 06:00 22 июля до 05:00 24 июля 2017 года движение автобусов маршрута № 54, следующих от станции метро «Автозаводская» в направлении улицы Минеева, будет организовано по проспекту Ленина, улицам Веденяпина и Лескова, далее — по маршруту. В обратном направлении движение организовать по той же схеме.

Движение автобусов маршрутов №№ 65 и Т-65, следующих от улицы Советской Армии в направлении улицы Мончегорской, будет организовано по улице Краснодонцев, проспектам Ильича и Октября, улицам Веденяпина, Лескова, Янки Купалы, Коломенской и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по той же схеме.

Движение автобусов маршрута № 77, следующих от станции метро «Автозаводская» в направлении улицы Мончегорской, будет организовано по проспекту Ленина, улицам Веденяпина, Лескова, Янки Купалы, Коломенской и далее — по маршруту. В обратном направлении — по той же схеме.

Для автобусов маршрутов №№ 54, 65, 77 и Т-65 будут временно введены остановки в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

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