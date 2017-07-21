Профессор КФУ рассказал о погоде на август в Татарстане

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В августе в Татарстане среднемесячная температура сохранится в пределах нормы. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии Казанского федерального университета, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев, информирует пресс-служба вуза.

Профессор отметил, что в августе температура в республике сохранится в пределах нормы — 17−18 градусов тепла, прогнозируется примерно 60 мм осадков. Июль, по его словам, скорее всего, выйдет за верхние границы нормы как по среднесуточным температурам (на 1,5 градуса), так и по выпавшим осадкам (в 1,5 раза).