Дорожники сдали в эксплуатацию мост через Битюг в Воронежской области
Ремонт конструкции закончили на 5 месяцев раньше срока.
Ремонт конструкции закончили на 5 месяцев раньше срока.
Мост через реку Битюг на 331 км трассы Р-298
Дорожники покрасили железобетонные пролетные строения, установили дополнительные мачты освещения и новое барьерное ограждение. Также они расширили габариты моста до 10 м. Работы выполнили сотрудники подрядной организации ООО СК «Мостострой 1» по заказу ФКУ «Черноземуправтодор».
Ремонт моста начался в октябре 2016 года.