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16:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дорожники сдали в эксплуатацию мост через Битюг в Воронежской области

Ремонт конструкции закончили на 5 месяцев раньше срока.

Источник: РИА "Воронеж"

Мост через реку Битюг на 331 км трассы Р-298 Курск-Воронеж в селе Бродовое (Аннинский район) ввели в эксплуатацию на пять месяцев раньше срока. Конструкцию сдали после капремонта, сообщила пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор» в пятницу, 21 июля.

Дорожники покрасили железобетонные пролетные строения, установили дополнительные мачты освещения и новое барьерное ограждение. Также они расширили габариты моста до 10 м. Работы выполнили сотрудники подрядной организации ООО СК «Мостострой 1» по заказу ФКУ «Черноземуправтодор».

Ремонт моста начался в октябре 2016 года.

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