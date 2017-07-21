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16:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Корабли-нелегалы по-прежнему перевозят туристов на Байкале

Плавание за коротким рублём. На Байкале в разгар туристического сезона ловят нарушителей. Прогулки по священному морю организуют не только без разрешений, но и без прав. На капитанском мостике может оказаться даже нелегал из ближнего зарубежья.

Источник: Вести Иркутск

Капитан прогулочного судна не реагирует на требование транспортных полицейских. Вместе с 14-ю изумлёнными туристами на борту, пытается скрыться от стражей порядка. Начинается погоня. Но уйти не получится. Флот правоохранителей оснащён быстроходными катерами. Для того, чтобы остановить теплоход, полицейские перекрывают нарушителю выход из бухты.

— Вы кем являетесь, командир судна?
— Я? Друг командира.
— Командира друг…
— А командир управляет?
— Ребята, в чём дело?

Во время проверки выясняется — капитану судна есть что скрывать. По данным полиции, у судоводителя нет права на управление теплоходом. Пассажиров больше, чем должно быть. Вместо 12 — 14. Шестеро из них — дети. Кроме того, на людях нет спасательных жилетов.

В своё оправдание члены команды говорят, что средства спасения на борту присутствуют. Но они бережно хранятся в подсобном помещении. И их явно не хватает.
В трюме корабля — канистры с топливом. Что тоже грубое нарушение норм безопасности. Капитану корабля грозит крупный денежный штраф.

— Вы как сомалийские пираты.
— Почему, это вы как сомалийские пираты ходите.

Специалисты сравнили путешествие на таком корабле-нелегале с игрой в русскую рулетку. Суровый Байкал не прощает ошибок. При крушении судна человек может продержаться в ледяной воде сибирского озера не более 10 минут.

— В погоне за прибылью нередко судовладельцы, а также судоводители, забывают о безопасности этих пассажиров. Таким образом, совершаются правонарушения и преступления, — говорит начальник иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте Сергей Сизых.

Полицейские говорят, иногда предприниматели даже нанимают в качестве капитанов гастарбайтеров. Отсутствие необходимых документов с лихвой окупается низкой зарплатой мигрантов. Поэтому на Байкале регулярно проходят рейды транспортной полиции. С начала года выявлено 10 эпизодов. Следователи возбудили четыре уголовных дела.

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