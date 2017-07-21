Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дональд Трамп: "Сколько раз Россию спасала погода"
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Лукашенко сделал предложение Порошенко, касающееся Донбасса
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Куда уехать, чтобы получить бесплатное жильеО жилье за границей мечтают многие, а позволить его себе могут только отдельные счастливчики. Но есть страны, где крышу над головой можно получить практически бесплатно
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
25Юбилей Харрисона Форда
17:53 (мск), источник: АиФ Волгоград

Более 600 военных прошли «курсы выживания» под Волгоградом

Контрактники проходили подготовку в течение шести недель.

Более 600 контрактников ЮВО прошли «курсы выживания» в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, сборы проходили в первой половине 2017 года на базе 27-го отдельного учебного железнодорожного батальона. Военнослужащие более 250 часов в течение шести недель принимали участие в практических занятиях. В рамках «курса выживания» они освоили основные воинские дисциплины, научились управлять танками, готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, а также преодолели огненно-штурмовую полосу. В ходе полевого выхода военные совершили 30-километровый марш-бросок. «Все военнослужащие сдали экзамен по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях», — добавили в пресс-службе ЮВО.

В текущем году учебный центр, дислоцированный в Волгоградской области, подготовит около 2 500 военнослужащих разных видов и родов войск.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму - Порошенко
Путин назвал свой псевдоним в разведшколе
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь