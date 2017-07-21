Более 600 военных прошли «курсы выживания» под Волгоградом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, сборы проходили в первой половине 2017 года на базе 27-го отдельного учебного железнодорожного батальона. Военнослужащие более 250 часов в течение шести недель принимали участие в практических занятиях. В рамках «курса выживания» они освоили основные воинские дисциплины, научились управлять танками, готовить пищу в полевых условиях, организовывать охрану и оборону полевого лагеря, а также преодолели огненно-штурмовую полосу. В ходе полевого выхода военные совершили 30-километровый марш-бросок. «Все военнослужащие сдали экзамен по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях», — добавили в пресс-службе ЮВО.