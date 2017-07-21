Град размером с крупный горох прошёл в Слюдянском районе
Это видео нам прислали наши мобильные репортёры. Град размером с крупный горох обрушился на Слюдянский район.
Это видео нам прислали наши мобильные репортёры. Град размером с крупный горох обрушился на Слюдянский район.
Почти полчаса градины барабанили по улицам Култука, Ангасолки и Байкальска. И если для людей это было не опасно, потери урожая еще придётся подсчитать. Напомню, пару недель назад под Байкальском стихия уже уничтожила урожай клубники.