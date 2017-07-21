Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Лукашенко сделал предложение Порошенко, касающееся Донбасса
10 интересных идей для фартука на кухне
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Куда уехать, чтобы получить бесплатное жильеО жилье за границей мечтают многие, а позволить его себе могут только отдельные счастливчики. Но есть страны, где крышу над головой можно получить практически бесплатно
Умер 88-летний Клод Риш
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Депутаты Рады устроили бои петухами – СМИ
Часть Украины готова на все ради мира на Донбассе
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
25Юбилей Харрисона Форда
17:07 (мск), источник: Вести Иркутск

Град размером с крупный горох прошёл в Слюдянском районе

Это видео нам прислали наши мобильные репортёры. Град размером с крупный горох обрушился на Слюдянский район.

Почти полчаса градины барабанили по улицам Култука, Ангасолки и Байкальска. И если для людей это было не опасно, потери урожая еще придётся подсчитать. Напомню, пару недель назад под Байкальском стихия уже уничтожила урожай клубники.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Путин назвал свой псевдоним в разведшколе
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь