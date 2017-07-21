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17:54 (мск), источник: ЮГА.ру

На Театральной площади Краснодара проведут массовую тренировку по боксу

В Краснодаре на Театральной площади 22 июля устроят массовую открытую тренировку в честь Дня российского бокса.

Занятие проведет единственный олимпийский чемпион по боксу из Краснодарского края Шамиль Сабиров.

Как рассказали в городском управлении по физической культуре и спорту, Краснодар с помощью телемоста войдет в число восьми городов России, где одновременно 22 июля в 10:00 состоится массовый всероссийский боксерский мастер-класс. Мероприятие зафиксируют в Книге рекордов Гиннесса в России в номинации «Самая массовая тренировка по боксу».

Вместе с Краснодаром участниками проекта станут спортсмены из Санкт-Петербурга, Грозного, Перми, Тюмени, Кемерово, Новосибирска и Хабаровска, а главную арену акции устроят на Красной площади в Москве.

Тренировку пройдет под девизом «Бьем рекорды». Ожидается, что в ней примут участие от 7 до 10 тыс. боксеров. От Краснодара заявлено 500 человек, среди них воспитанники спортивных школ, тренеры и члены Федерации бокса. Они будут в одинаковой форме в цветах российского флага, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Праздник в честь Дня российского бокса приурочен к 25-летию основания Федерации бокса России.

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