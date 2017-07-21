На Театральной площади Краснодара проведут массовую тренировку по боксу
В Краснодаре на Театральной площади 22 июля устроят массовую открытую тренировку в честь Дня российского бокса.
В Краснодаре на Театральной площади 22 июля устроят массовую открытую тренировку в честь Дня российского бокса.
Занятие проведет единственный олимпийский чемпион по боксу из Краснодарского края Шамиль Сабиров.
Как рассказали в городском управлении по физической культуре и спорту, Краснодар с помощью телемоста войдет в число восьми городов России, где одновременно 22 июля в 10:00 состоится массовый всероссийский боксерский
Вместе с Краснодаром участниками проекта станут спортсмены из
Тренировку пройдет под девизом «Бьем рекорды». Ожидается, что в ней примут участие от 7 до 10 тыс. боксеров. От Краснодара заявлено 500 человек, среди них воспитанники спортивных школ, тренеры и члены Федерации бокса. Они будут в одинаковой форме в цветах российского флага, передает
Праздник в честь Дня российского бокса приурочен к 25-летию основания Федерации бокса России.