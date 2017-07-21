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17:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом прокуратура добилась ремонта крыши в сельской школе

Надзорный орган провел проверку по обращению родителей учащихся.

Прокуратура через суд обязала чиновников отремонтировать кровлю сельской школы в Котовском районе Волгоградской области.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, администрация муниципального района должна будет профинансировать работы по ремонту крыши «Лапшинской СОШ». Проверкой, проведенной по обращениям родителей школьников, установлено, что кровля учреждения в течение длительного времени капитально не ремонтировалась. «В результате в кабинеты второго этажа, в том числе в библиотеку, проникает вода», — добавили в прокуратуре.

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