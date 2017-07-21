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17:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Социальную парковку у областного онкодиспансера Волгограда сдадут на следующей неделе

Социальную парковку у областного онкодиспансера Волгограда сдадут на следующей неделе.

В течение двух недель у Волгоградского областного клинического онкодиспансера ведутся активные работы по устройству площадки для автотранспорта. Выполняет их муниципальное предприятие «Северное», которое обслуживает автомобильные дороги Дзержинского и еще трех районов Волгограда. На данный момент на территории будущей парковки было выровнено полотно, проведена отсыпка основания, завезено 500 кубометров песка. Далее дорожная спецтехника приступила к уплотнению основания площадки и распределению сфрезерованного асфальтобетонного материала. В ближайшие несколько дней основные работы по утрамбовке покрытия будут завершены и на парковке установят соответствующие дорожные знаки. Сдача объекта запланирована на следующую неделю, сообщили ВДТВ в администрации Волгограда.

Ранее сообщалось, что дополнительную социальную парковку для посетителей медучреждения организуют городские власти по поручению руководства региона. На прилегающей к онкоцентру городской территории по ул. Землячки появятся 100 новых парковочных мест.

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