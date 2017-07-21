Социальную парковку у областного онкодиспансера Волгограда сдадут на следующей неделе.

В течение двух недель у Волгоградского областного клинического онкодиспансера ведутся активные работы по устройству площадки для автотранспорта. Выполняет их муниципальное предприятие «Северное», которое обслуживает автомобильные дороги Дзержинского и еще трех районов Волгограда. На данный момент на территории будущей парковки было выровнено полотно, проведена отсыпка основания, завезено 500 кубометров песка. Далее дорожная спецтехника приступила к уплотнению основания площадки и распределению сфрезерованного асфальтобетонного материала. В ближайшие несколько дней основные работы по утрамбовке покрытия будут завершены и на парковке установят соответствующие дорожные знаки. Сдача объекта запланирована на следующую неделю, сообщили ВДТВ в администрации Волгограда.