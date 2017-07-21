Часть улицы Дзержинского в Калининграде сделают односторонней на время ремонта

Источник: Калининград.Ru

С 31 июля на время проведения ремонтных работ изменится схема движения на улице Дзержинского и прилегающих к ней магистралях. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Для обеспечения безопасного проезда улицу Дзержинского сделают односторонней на участке от улице Зои Космодемьянской до аллеи Смелых. Движение будет разрешено в сторону центра города.

Кроме этого, улицы Зои Космодемьянской и Черниговской останутся односторонними, но по ним изменится направление движения.