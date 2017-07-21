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17:51 (мск), источник: Калининград.Ru

Часть улицы Дзержинского в Калининграде сделают односторонней на время ремонта

Ограничения вступят в силу с 31 июля.

Источник: Калининград.Ru

С 31 июля на время проведения ремонтных работ изменится схема движения на улице Дзержинского и прилегающих к ней магистралях. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Для обеспечения безопасного проезда улицу Дзержинского сделают односторонней на участке от улице Зои Космодемьянской до аллеи Смелых. Движение будет разрешено в сторону центра города.

Кроме этого, улицы Зои Космодемьянской и Черниговской останутся односторонними, но по ним изменится направление движения.

В 2017 году власти потратят более 1,2 миллиарда рублей на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». На эти средства планируют привести в нормативное состояние шесть трасс регионального значения общей протяжённостью 127,5 километров и пять улиц Калининграда длиной 19,29 километров.

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