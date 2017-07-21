В Крутых Ключах открылась уличная библиотека

Идея создания библиотеки под открытым небом возникла у инициативных жителей, которые входят в общественный совет микрорайона. «В наше время дарить книги считалось хорошим тоном и дорогим подарком. Мы хотим возродить эту традицию и надеемся, что жители будут читать и приносить сюда свои книги», — отметила на открытии уличной библиотеки управляющая микрорайоном № 39 Ирина Равлюк.

«Читальный зал» на свежем воздухе пришелся по душе жителям Крутых Ключей. Уже в первые минуты после открытия библиотеки книжные полки стремительно опустели, а на лавочках живо обсуждали прочитанное.

«Книга тогда становится полезной, когда она открыта», — убеждена автор проекта открытых библиотек Ольга Васильева. Она призвала присутствующих не хранить книги дома, а делиться ими с друзьями и соседями.

Подобные книжные будки в ближайшее время появятся на бульваре Ивана Финютина и улице Евгения Золотухина. Рядом с каждой есть скамейки, где можно отдохнуть и почитать выбранные книги.