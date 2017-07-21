Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
Как использовать для хранения место вокруг окна
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ сообщили о потасовке депутатов Верховной Рады – СМИ
Часть Украины готова на все ради мира на Донбассе
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
25Юбилей Харрисона Форда
16:56 (мск), источник: Volga News

В Крутых Ключах открылась уличная библиотека

19 июля на бульваре Елены Шпаковой появилась книжная будка, в которой жители микрорайона могут взять любые понравившиеся книги и принести взамен свои. Проект «Свободная библиотека» реализован по инициативе общественного совета № 39 при поддержке жителей и управляющей компании «Авиакор-Стандарт».

Идея создания библиотеки под открытым небом возникла у инициативных жителей, которые входят в общественный совет микрорайона. «В наше время дарить книги считалось хорошим тоном и дорогим подарком. Мы хотим возродить эту традицию и надеемся, что жители будут читать и приносить сюда свои книги», — отметила на открытии уличной библиотеки управляющая микрорайоном № 39 Ирина Равлюк.

«Читальный зал» на свежем воздухе пришелся по душе жителям Крутых Ключей. Уже в первые минуты после открытия библиотеки книжные полки стремительно опустели, а на лавочках живо обсуждали прочитанное.

«Книга тогда становится полезной, когда она открыта», — убеждена автор проекта открытых библиотек Ольга Васильева. Она призвала присутствующих не хранить книги дома, а делиться ими с друзьями и соседями.

Подобные книжные будки в ближайшее время появятся на бульваре Ивана Финютина и улице Евгения Золотухина. Рядом с каждой есть скамейки, где можно отдохнуть и почитать выбранные книги.

Как отметили на открытии, в перспективе в Крутых Ключах появится и книжный клуб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Суд ликвидировал благотворительный фонд "Спасение"
Путин назвал свой псевдоним в разведшколе
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь