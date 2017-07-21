В Молдове телеканалы обязали дублировать новости сурдопереводом

Нововведения будут касаться выпусков новостей, выходящих с 17 до 23 часов. Изменения коснутся и бегущей строки: текст должен располагаться внизу экрана, шрифт крупным и легкоразличимым, пишет bloknot-moldova. md.

Дубляж будет накладываться на и на прогнозы погоды.