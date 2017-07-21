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17:03 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове телеканалы обязали дублировать новости сурдопереводом

Начиная с 1 сентября этого года общенациональные новости в обязательном порядке будут сопровождаться либо сурдопереводом, либо бегущей строкой.

Источник: Actualitati.md

Нововведения будут касаться выпусков новостей, выходящих с 17 до 23 часов. Изменения коснутся и бегущей строки: текст должен располагаться внизу экрана, шрифт крупным и легкоразличимым, пишет bloknot-moldova.md.

Дубляж будет накладываться на и на прогнозы погоды.

Нововведения отразятся и на грядущих предвыборных компаниях. Начиная с 1 января 2018 года все общенациональные каналыбудут транслировать дебаты политиков, новости о выборах и политическую рекламу с бегущей строкой или сурдопереводом на выбор.

Отметим, что телеканалы больше склоняются в пользу бегущей строки.

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