В Молдове телеканалы обязали дублировать новости сурдопереводом
Начиная с 1 сентября этого года общенациональные новости в обязательном порядке будут сопровождаться либо сурдопереводом, либо бегущей строкой.
Начиная с 1 сентября этого года общенациональные новости в обязательном порядке будут сопровождаться либо сурдопереводом, либо бегущей строкой.
Нововведения будут касаться выпусков новостей, выходящих с 17 до 23 часов. Изменения коснутся и бегущей строки: текст должен располагаться внизу экрана, шрифт крупным и легкоразличимым, пишет
Дубляж будет накладываться на и на прогнозы погоды.
Отметим, что телеканалы больше склоняются в пользу бегущей строки.