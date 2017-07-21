Паломники из-за рубежа приехали в Севастополь поклониться древним православным святыням
В основном члены делегации — русские, живущие за границей. Но есть среди них и афроамериканка из Техаса, получившая при крещении имя Фекла.
В основном члены делегации — русские, живущие за границей. Но есть среди них и афроамериканка из Техаса, получившая при крещении имя Фекла.
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Делегация Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в рамках паломнической поездки по России приехала в Севастополь, чтобы поклониться православным святыням и окунуться в историю города, передает корреспондент ТАСС.
В Севастополе паломники из США, Канады и Австралии планируют не только посетить православные святыни —
«Цель паломничества — это, прежде всего, богоспасительный и богоугодный подвиг, и цель — посетить святые места, чтобы поклониться святым угодникам, кому мы молимся, к кому обращаемся. Но все же связано — история с ранних веков до революции 1917 года», — поясняет организатор паломнической поездки Галина Сологуб.
Многие члены делегации — это русские, живущие за границей, но есть среди них и православные, к России не имеющие отношения. «Раз в жизни бывает такая возможность — приехать в святые места на российскую землю и прикоснуться к истории православной церкви», — говорит афроамериканка из Техаса Гуанда Пауэр, получившая при крещении имя Фекла.
Пещерный монастырь в Инкермане
Первым пунктом визита паломников в Севастополь стал
Священники монастыря рассказывают паломникам о том, что мощи святого Климента, обретенные чудесным образом через год после его кончины, находились в Херсонесе до X века и хранились сначала в подводном гроте — месте их обретения. Доступ в грот открывался лишь раз в год — в день смерти святого — тогда море отступало благодаря молитвам верующих.
А еще иностранным гостям рассказывают о том, как усилиями братии и архимандрита Августина возрождался монастырь, пришедший в упадок в советское время. «Жизнь инкерманской обители возобновилась, я был здесь в 2003 году и вижу огромные изменения и обновления: и постройки, и духовная жизнь налажена. Мы очень радуемся этому», — делится впечатлениями владыка Илларион.
Рассказывают паломникам и о героическом подвиге бойцов 25-й Чапаевской дивизии, защищавшей Севастополь от фашистов. Штаб этой дивизии находился в пещерах монастыря, а сейчас на его территории установлен памятник советским воинам.
Вернуться на землю отца
Паломник Борис Чумаков из Канады — в прошлом преподаватель Йоркского университета, говорит, что давно мечтал побывать в России. «Мой отец Федор Чумаков был офицером
Чумаков рассказывает о том, что родился в Сербии, но после того как Броз Тито в 1948 году разорвал отношения с СССР, на русских в Югославии начались гонения, семья сначала три года жила в лагере для беженцев в итальянском Триесте, а потом перебралась в Канаду. «Я не считаю себе эмигрантом, эмигранты уезжают по своей воле, но мы уехали по необходимости», — добавляет он.
Несмотря на все перипетии судьбы, Чумаков не перестает считать себя русским. «Мои дети и внуки говорят
По святым местам
Крым стал конечным пунктом паломничества делегации РПЦЗ, которое осуществляется по приглашению РПЦ и приурочено к 10-летию восстановления отношений между двумя церквями и 100-летию начала гонений на веру. Это уже девятая паломническая поездка в РФ, но в российский Крым иностранные гости приезжают впервые.
Зарубежные гости прибыли в Россию 8 июля и посетили
В Крыму паломники уже поклонились мощам святителя Луки