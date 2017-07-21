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17:11 (мск), источник: ТАСС

Паломники из-за рубежа приехали в Севастополь поклониться древним православным святыням

В основном члены делегации — русские, живущие за границей. Но есть среди них и афроамериканка из Техаса, получившая при крещении имя Фекла.

Источник: ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Делегация Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) в рамках паломнической поездки по России приехала в Севастополь, чтобы поклониться православным святыням и окунуться в историю города, передает корреспондент ТАСС.

В Севастополе паломники из США, Канады и Австралии планируют не только посетить православные святыни — Свято-Климентовский монастырь в Инкермане, место крещения князя Владимира, Владимирский собор на Центральном холме, где покоятся великие русские флотоводцы, но и параллельно познакомится с героической историей города русской славы.

«Цель паломничества — это, прежде всего, богоспасительный и богоугодный подвиг, и цель — посетить святые места, чтобы поклониться святым угодникам, кому мы молимся, к кому обращаемся. Но все же связано — история с ранних веков до революции 1917 года», — поясняет организатор паломнической поездки Галина Сологуб.

Многие члены делегации — это русские, живущие за границей, но есть среди них и православные, к России не имеющие отношения. «Раз в жизни бывает такая возможность — приехать в святые места на российскую землю и прикоснуться к истории православной церкви», — говорит афроамериканка из Техаса Гуанда Пауэр, получившая при крещении имя Фекла.

Пещерный монастырь в Инкермане

Первым пунктом визита паломников в Севастополь стал Свято-Климентовский пещерный монастырь в Инкермане. По преданию, основание монастыря связано с именем святого Климента — римского епископа с 92 по 101 год, сосланного за проповедь христианства императором Траяном в каменоломни в окрестностях Херсонеса и претерпевшего здесь в 101 году мученическую смерть.

Священники монастыря рассказывают паломникам о том, что мощи святого Климента, обретенные чудесным образом через год после его кончины, находились в Херсонесе до X века и хранились сначала в подводном гроте — месте их обретения. Доступ в грот открывался лишь раз в год — в день смерти святого — тогда море отступало благодаря молитвам верующих.

А еще иностранным гостям рассказывают о том, как усилиями братии и архимандрита Августина возрождался монастырь, пришедший в упадок в советское время. «Жизнь инкерманской обители возобновилась, я был здесь в 2003 году и вижу огромные изменения и обновления: и постройки, и духовная жизнь налажена. Мы очень радуемся этому», — делится впечатлениями владыка Илларион.

Рассказывают паломникам и о героическом подвиге бойцов 25-й Чапаевской дивизии, защищавшей Севастополь от фашистов. Штаб этой дивизии находился в пещерах монастыря, а сейчас на его территории установлен памятник советским воинам.

Вернуться на землю отца

Паломник Борис Чумаков из Канады — в прошлом преподаватель Йоркского университета, говорит, что давно мечтал побывать в России. «Мой отец Федор Чумаков был офицером лейб-гвардии конного полка, ему выпала доля покинуть Россию навсегда через Крым — он был личным конвоем генерала Врангеля. Он мечтал вернуться в Россию, но Господь Бог не даровал ему это счастье. А после его смерти я решил, что я приеду сюда и своими глазами увижу то, что ему хотелось увидеть, — новую, восстановленную Россию», — говорит он.

Чумаков рассказывает о том, что родился в Сербии, но после того как Броз Тито в 1948 году разорвал отношения с СССР, на русских в Югославии начались гонения, семья сначала три года жила в лагере для беженцев в итальянском Триесте, а потом перебралась в Канаду. «Я не считаю себе эмигрантом, эмигранты уезжают по своей воле, но мы уехали по необходимости», — добавляет он.

Несмотря на все перипетии судьбы, Чумаков не перестает считать себя русским. «Мои дети и внуки говорят по-русски, считают себя русскими. Когда моя семья попала в Сербию, они жили на чемоданах и говорили, что сегодня — завтра вернутся в Россию», — говорит он.

По святым местам

Крым стал конечным пунктом паломничества делегации РПЦЗ, которое осуществляется по приглашению РПЦ и приурочено к 10-летию восстановления отношений между двумя церквями и 100-летию начала гонений на веру. Это уже девятая паломническая поездка в РФ, но в российский Крым иностранные гости приезжают впервые.

Зарубежные гости прибыли в Россию 8 июля и посетили Высоко-Петровский, Сретенский, Покровский, Донской, Данилов монастыри, побывали в соборах Московского Кремля. Они также побывали в Оптиной пустыни — одном из духовных центров России XIX — начала XX веков, поклонились Животворящему Кресту Господню, который находится в храме Иоанна Златоуста в селе Годеново неподалеку от Переславля-Залесского, а также посетили Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

В Крыму паломники уже поклонились мощам святителя Луки Войно-Ясенского в Симферополе, а также посетили Свято-Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае.

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