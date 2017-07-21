Беглые зубры залегли у озера в Подмосковье и не желают возвращаться в питомник
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Зубры, сбежавшие больше недели назад из
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Зубры, сбежавшие больше недели назад из
«Зубры залегли около питомника, пока никаких движений. Они до этого две речки перешли, и последнее маленькое озеро осталось. И вот они лежат около него, им там хорошо. Почувствовали свободу», — сказала Землянко.
Накануне сообщалось, зубры проделали большой путь с окраины
По словам Землянко, специалисты продолжают наблюдение за животными.
«Как и всегда, нам остается ждать. Других методов для молодых диких животных не придумали», — добавила она.
Накануне она сообщила, что зубры медленно двигаются в сторону дома по своим старым следам, и уже с окраины заповедника почти добрались до питомника.
Мы рассыпаем внутри питомника комбикорм, чтобы они запах слышали. Зовем их своей дудочкой. Это такой специальный рожок. Когда зубры летом отходят далеко и долго не возвращаются, мы их зовем рожком.
Питомник для зубров площадью около 200 га находится на территории
12 молодых зубров больше недели назад ушли с территории