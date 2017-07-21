Беглые зубры залегли у озера в Подмосковье и не желают возвращаться в питомник

«Зубры залегли около питомника, пока никаких движений. Они до этого две речки перешли, и последнее маленькое озеро осталось. И вот они лежат около него, им там хорошо. Почувствовали свободу», — сказала Землянко.

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Накануне сообщалось, зубры проделали большой путь с окраины Приокско-Террасного заповедника и остановились всего в 1,5 км от своего питомника.

По словам Землянко, специалисты продолжают наблюдение за животными.

«Как и всегда, нам остается ждать. Других методов для молодых диких животных не придумали», — добавила она.

Накануне она сообщила, что зубры медленно двигаются в сторону дома по своим старым следам, и уже с окраины заповедника почти добрались до питомника.

Мы рассыпаем внутри питомника комбикорм, чтобы они запах слышали. Зовем их своей дудочкой. Это такой специальный рожок. Когда зубры летом отходят далеко и долго не возвращаются, мы их зовем рожком. Ирина Землянко Замдиректора заповедника по содержанию и разведению зубров

Питомник для зубров площадью около 200 га находится на территории Приокско-Террасного заповедника, расположенного на площади 5 тыс. га.