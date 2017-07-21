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21:02 (мск), источник: Интерфакс

Беглые зубры залегли у озера в Подмосковье и не желают возвращаться в питомник

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Зубры, сбежавшие больше недели назад из Приокско-Террасного заповедника, почувствовали свободу и не торопятся возвращаться в свой питомник, сообщила «Интерфаксу» замдиректора заповедника по содержанию и разведению зубров Ирина Землянко.

«Зубры залегли около питомника, пока никаких движений. Они до этого две речки перешли, и последнее маленькое озеро осталось. И вот они лежат около него, им там хорошо. Почувствовали свободу», — сказала Землянко.

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Накануне сообщалось, зубры проделали большой путь с окраины Приокско-Террасного заповедника и остановились всего в 1,5 км от своего питомника.

По словам Землянко, специалисты продолжают наблюдение за животными.

«Как и всегда, нам остается ждать. Других методов для молодых диких животных не придумали», — добавила она.

Накануне она сообщила, что зубры медленно двигаются в сторону дома по своим старым следам, и уже с окраины заповедника почти добрались до питомника.

Мы рассыпаем внутри питомника комбикорм, чтобы они запах слышали. Зовем их своей дудочкой. Это такой специальный рожок. Когда зубры летом отходят далеко и долго не возвращаются, мы их зовем рожком.
Ирина Землянко
Замдиректора заповедника по содержанию и разведению зубров

Питомник для зубров площадью около 200 га находится на территории Приокско-Террасного заповедника, расположенного на площади 5 тыс. га.

12 молодых зубров больше недели назад ушли с территории Приокско-Террасного заповедника в Подмосковье из-за повреждения забора. «У нас упало много елей и сосен и снесло большой отрезок забора, 12 зубров вышли из загона», — сообщила Землянко 13 июля «Интерфаксу».

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