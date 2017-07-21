Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Куда уехать, чтобы получить бесплатное жильеО жилье за границей мечтают многие, а позволить его себе могут только отдельные счастливчики. Но есть страны, где крышу над головой можно получить практически бесплатно
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
25Юбилей Харрисона Форда
17:50 (мск), источник: Вести Сочи

Дорожные знаки в Сочи приводят в соответствие с ГОСТами

Дорожных знаков в Сочи развелось большое количество. Люди и водители начинают в них путаться. На общегородском совещании принято решение часть знаков демонтировать или перенести в другие места в соответствии с правилами.

Дорожные знаки, согласно которым парковка или стоянка автомобилей запрещены, никто не отменяет. Но вот места их установки частично уже пересмотрены. Одними из первых переносу подверглись знаки, установленные на центральных улицах курорта. Так, на улице Островского убрали знак, разрешающий парковку только для инвалидов.

«Будет демонтировано только сегодня порядка 12 знаков, развернуто в нужном направлении еще порядка 10 знаков, доставлены информационные таблички», — рассказал Сергей Бессонов, и.о. директора МКУ «Управления автомобильных дорог».

Наряду с демонтажем знаков приступили к обновлению дорожной разметки. Пока работы выполняют в гостевых зонах. Соответствие знаков и разметки должны соответствовать друг другу.

На следующей неделе будет демонтировано порядка 70 знаков, и работа эта продолжается, в том числе и в жилых микрорайонах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин назвал свой псевдоним в разведшколе
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь