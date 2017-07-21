Дорожные знаки в Сочи приводят в соответствие с ГОСТами

Дорожные знаки, согласно которым парковка или стоянка автомобилей запрещены, никто не отменяет. Но вот места их установки частично уже пересмотрены. Одними из первых переносу подверглись знаки, установленные на центральных улицах курорта. Так, на улице Островского убрали знак, разрешающий парковку только для инвалидов.

«Будет демонтировано только сегодня порядка 12 знаков, развернуто в нужном направлении еще порядка 10 знаков, доставлены информационные таблички», — рассказал Сергей Бессонов, и.о. директора МКУ «Управления автомобильных дорог».

Наряду с демонтажем знаков приступили к обновлению дорожной разметки. Пока работы выполняют в гостевых зонах. Соответствие знаков и разметки должны соответствовать друг другу.