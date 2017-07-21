Анна Попова довольна отсутствием стихийных нерегулируемых рынков в Волгограде.

Сегодня 21 июля в рамках рабочего визита главный санитарный врач России Анна Попова и губернатор Андрей Бочаров проверили готовность города к ЧМ 2018 года.

— То, что я увидела в Волгограде, — отсутствие стихийных нерегулируемых рынков, — меня как специалиста полностью удовлетворяет. Также радует, что в городе внедряется общественный транспорт, работающий не на бензиновых двигателях, — заявила глава Роспотребнадзора.

Первым делам чиновники посетили строительную площадку «Волгоград Арена» и отметили, что все работы ведутся по графику.

В настоящее время на стадионе завершены основные монолитные работы, устройство трибун, монтаж несущей решетчатой фасадной конструкции. Продолжается возведение входных групп и обходной пешеходной эстакады, монтируются инженерные коммуникации. Высокими темпами отделываются помещения внутри сооружения. Параллельно идёт остекление стадиона витражами, площадь которых составит 11 тысяч квадратных метров, сообщили ВДТВ в РИАЦ.

Строительно-монтажные работы на стадионе планируется завершить до конца 2017 года. Стадион на 45 тысяч мест будет обладать самой большой в России вантовой кровлей.

Далее губернатор и Анна Попова посетили детскую клиническую инфекционную больницу. Данное медучреждение станет основным в регионе при оказании помощи инфекционного профиля для детей и взрослых. Коечный фонд ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница» включает в себя 235 коек, в том числе 220 детских, 15 взрослых и 6 коек реанимации и интенсивной терапии.